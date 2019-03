Llamado de atención de José Miguel Vivanco al secretario de la ONU

El director de la División de las Américas de la ONG Internacional, Human Rights Watch, José Miguel Vivanco hizo un fuerte llamado al Secretario General de las Naciones Unidas, el portugués, Antonio Guterres, para que adopte con urgencia una posición menos imparcial sobre la crisis de Venezuela.

“El secretario general de las naciones unidas debe de una vez por todas declarar el caso de Venezuela como un caso de emergencia humanitaria. Porque si Antonio Guterres, no lo define como una crisis humanitaria, no es posible activar todos los mecanismos con que cuentan las Naciones Unidas y que no dependen del beneplácito de Maduro”, señaló Vivanco en el lanzamiento de la Asamblea semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que inició este viernes en Cartagena y que recibe a periodistas, editores y expertos internacionales.



“Naciones Unidas tiene prácticas, políticas y principios en materia humanitaria que le permiten actuar con o sin el beneplácito del estado que causa esta crisis”, agregó señaló Vivanco, antes de hacer un extenso listado de las violaciones a los derechos humanos y de esbozar la actual crisis de Venezuela.

A su lado estaba Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) quien pidió “algo concreto para contrarrestar la crisis humanitaria en Venezuela”.



Ambos internacionalistas hablaron en el foro sobre la actual crisis y el futuro de Venezuela que abrió el encuentro de la SIP y que fue presidido por la periodista colombiana, Claudia Gurisatti, a quien también acompañaron, el periodista Miguel Enrique Otero, y el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento.



El encuentro de la SIP se lleva a cabo durante todo el fin de semana en Cartagena y las crisis a la libertad de prensa que hoy afectan a Venezuela y Nicaragua son epicentro del debate.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas