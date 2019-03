Abren incidente desacato a Minambiente por  delimitación de Santurbán

El Tribunal Administrativo de Santander abrió un Incidente de Desacato al ministro de Ambiente Ricardo Lozano frente a la sentencia T-361 de 2017 que dejó sin efecto la delimitación del Páramo de Santurbán por la falta de socialización con las comunidades de la zona.



Según el Tribunal Administrativo, el Ministro deberá entregar en un plazo no mayor a cinco días, es decir antes del próximo domingo 24 de marzo, las razones por las cuales no se ha registrado un avance importante en el cumplimiento de la sentencia que ordena tener una nueva delimitación del páramo para el próximo mes de julio.

Erwing Rodriguez Salah, uno de los accionantes de la tutela que tumbó la delimitación, aseguró que el Ministro no se ha reunido con ellos, “no encuentro explicación del porqué el ministro de Ambiente, en más de 7 meses que lleva en el cargo, no ha tenido la primera reunión con nosotros (accionantes), quienes somos voceros legítimos de los defensores del agua y Santurbán".



Rodríguez agregó que los accionantes consideran que el Ministerio de Ambiente sigue vulnerando "nuestro derecho a la participación ambiental como lo hemos evidenciado en dos informes, ya estamos elaborando un tercero con destino a la Corte Constitucional”, añadió Salah.

El pasado mes de septiembre, el Ministerio de ambiente le solicitó a la Corte Constitucional ocho meses de prórroga para presentar la nueva delimitación, argumentando demoras por parte del Gobierno anterior, por lo que la Corte les permitió presentar esta nueva delimitación en julio próximo.



María Alejandra Rodríguez

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga @mariasrodriguez