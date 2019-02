Investigan a médico por muerte de mujer tras cirugía estética

Luego de la muerte de la ingeniera agroindustrial Ana Bolena Carvajal Pulido, de 32 años, quien se practicó una cirugía estética en una clínica de Armenia y horas después falleció en un hospital de la ciudad, los familiares de la joven solicitaron que las autoridades investiguen si hubo irregularidades en el procedimiento médico.

Desde hace más de un mes, Carvajal había decidido invertir una suma de dinero en una liposucción, por lo que un médico cercano a la familia le recomendó a su colega Ricardo Urazán, doctor que según su propia página web tiene su clínica ubicada en Bogotá.



La mujer se practicó los exámenes previos y la cirugía se realizó el pasado 14 de febrero en Mediservicios S.A., clínica El Parque del norte de Armenia.



De acuerdo con la Secretaría de Salud del Quindío, que tiene la investigación del caso, la intervención quirúrgica se llevó a cabo a las 4:05 de la tarde de ese día, y Ana Bolena Carvajal salió de la clínica cuatro horas después.



Para Angélica Carvajal, hermana de Ana Bolena, en el caso del fallecimiento de su familiar hay irresponsabilidad médica.



“A mi hermana no le dieron el suficiente tiempo en observación que se requería para una cirugía de estas; la cirugía duró dos horas y solo la tuvieron dos horas más allá”, comenta Angélica.



La mujer aclara además que al disponerse a salir de la clínica, su hermana colapsó y terminó por desmayarse, anomalía de la que una enfermera manifiesta que era “normal”.



Tras salir de la clínica, la mujer llegó a su casa, donde permaneció cerca de dos horas, pero a las 10:33 de la noche fue ingresada al servicio de urgencias de Red Salud sin signos vitales.



Pese a que en ese centro asistencial se realizaron las respectivas maniobras de reanimación, estas terminaron siendo infructuosas.



La Secretaría de Salud del Quindío, a través de un comunicado, afirma que ya se adelantan las acciones pertinentes para dar claridad a las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Carvajal.



Por su parte, el dictamen de Medicina Legal tardaría al menos un mes en conocerse.“Es pertinente aclarar que Mediservicios S.A. clínica El Parque cuenta con servicio habilitado de cirugía plástica”, manifiesta la Secretaría de Salud.

Sin embargo, el comunicado de la entidad también señala que “se requiere evidenciar el expediente del profesional que realizó el procedimiento quirúrgico para verificar que cuenta con las certificaciones que demuestren que es cirujano plástico”.



Esta autoridad añade que Ricardo Urazán, profesional a cargo de la cirugía a la que se sometió Ana Bolena, no aparece como especialista en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (Rethus), por lo que se investigará además la idoneidad del médico para el procedimiento realizado.



Angélica Carvajal agrega que desconoce si su hermana Ana Bolena conocía sobre las presuntas quejas y denuncias que aparecen registradas en la Fiscalía y en la Secretaría de Salud de Bogotá en contra de Urazán.



Respecto a las denuncias por procedimientos estéticos hechos por Urazán, las autoridades a nivel nacional investigan la responsabilidad de este médico luego de conocerse varias quejas de pacientes tras la realización de cirugías por parte de este galeno.



“Yo no sé si ella estaba enterada, lo más seguro es que no, pero nosotros confiamos en la recomendación del médico Julián Laverde, amigo de la familia desde hace muchos años; además, él también estuvo presente en la cirugía”, manifiesta Angélica.



En el sepelio de la mujer, Laverde manifestó que con Urazán formaba un equipo de trabajo desde hace más de 10 años. Angélica Carvajal añade que no está acusando a nadie, pero considera que su hermana no contó con la suficiente atención posquirúrgica, “y eso lo confirmó la Secretaría de Salud”.



