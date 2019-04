Investigación por vulneración de derechos ambientales en el Quindío

Durante el foro ‘Recurso hídrico como derecho fundamental’ organizado por la Procuraduría General de la Nación ayer en Armenia, el procurador general Fernando Carrillo Flórez anunció que abrió una indagación preliminar contra funcionarios de la Alcaldía y Empresas Públicas de Armenia (EPA) S.A., por la presunta vulneración de derechos ambientales.

“Nos estamos tomando muy enserio el tema ambiental aquí en el Quindío, como ha sido desde el primer día y por eso abrimos una indagatoria contra funcionarios por establecer de estas dos entidades, particularmente por la falta de un plan de saneamiento y manejo de vertimientos de aguas residuales”, señaló el Procurador.



El Ministerio Público indaga la posible falta de protección al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y al manejo racional de los recursos naturales, ante la falta de un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) de las aguas residuales, instrumento ambiental aprobado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ).



Además, busca establecer los presuntos responsables de omitir la seguridad y salubridad pública, el acceso a servicios públicos de calidad y a la realización de obras que beneficien la calidad de vida de quienes habitan la capital del Quindío.



El alcalde de Armenia, Óscar Castellanos Tabares, reconoció que aunque se ha logrado distribuir agua de calidad entre los armenios “tenemos un impacto que es muy negativo y todos los que vivimos aquí nos damos cuenta y es el vertimiento de las aguas a las quebradas, es la contaminación sobre éstas, es cierto que desde la planta de tratamiento de EPA logramos sacar un agua potable y que estamos buscando mejorarla aún más, pero la dificultad es con las quebradas”.



De hecho, hace unos meses el Tribunal Administrativo del Quindío le ordenó a varias entidades entre ellas la Alcaldía de Armenia, Gobernación del Quindío, EPA, CRQ y otras, descontaminar las 54 quebradas que tiene la ciudad y, entre otras cosas declaró un estado de cosas inconstitucional en Armenia.



“Hay una sentencia que tenemos que cumplir y por eso la Procuraduría está hoy aquí, estamos mirando cómo articulamos todo este trabajo entre lo público y lo privado, y se establecieron mesas de trabajo con la Procuraduría y empresarios”, agregó el alcalde.



Por su parte, el director de la CRQ, José Manuel Cortés, manifestó que además de que el fallo del Tribunal da una orden que se tiene que ejecutar “nos lleva a que toda la población participe de esto. La sociedad civil, el sector productivo y gremial también son responsables de la protección y cuidado de estas fuentes. No conozco otro municipio que tenga 54 microcuencas urbanas como nosotros, pero no podemos dejar de protegerlas porque sino no hay desarrollo”.



Precisamente durante el foro, se habló de este fallo del Tribunal que ordenó el saneamiento de las quebradas. El magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, señaló que esta sentencia es “un orgullo para los quindianos porque es un llamado a algo que la Corte ha insistido, el agua como un derecho fundamental, y este fallo llama la atención sobre la coordinación y concurrencia entre las entidades implicadas. En muy breve tiempo no estaremos buscando petróleo sino que buscaremos con ansiedad agua”.



Según Juan Carlos Botina, magistrado del Tribunal Administrativo del Quindío y uno de los togados que firmó la sentencia, “ante la necesidad de que exista vinculación de varias entidades y poder hacer frente a la problemática ambiental en Armenia, se hizo uso de esta figura a nivel local como lo es el estado de cosas inconstitucionales”.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

