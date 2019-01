La violencia arrincona a los habitantes de Montelíbano, Córdoba

La ola de asesinatos y atentados criminales sucedidos entre diciembre y lo corrido de enero en Montelíbano, Córdoba, llevó a las autoridades a prohibir el parrillero en motocicletas en ese municipio.

La decisión se basa en que todos los hechos de sangre ocurridos, han sido perpetrados por sicarios motorizados en donde el parrillero o acompañante es quien dispara.



La medida aplica desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. y es sancionatoria para todo tipo de cilindraje y personas mayores de 14 años. Señalan las autoridades que esta restricción es de manera indefinida, y exceptúa a miembros de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones y trabajadores de mensajería.



De igual forma, fue decretado el toque de queda para los menores de edad entre las 10 p.m. y las 6 a.m.



Según la Policía, la situación de inseguridad alarmante en ese municipio, obliga a que se tomen este tipo de medidas para evitar que niños y adolescentes resulten involucrados por la ola criminal.



Otra de las medidas de choque es la llegada de la Fuerza de Tarea Sur que vendrá al Departamento, con aproximadamente 13.000 hombres que trabajarán en el sur de Córdoba.



Los casos de atentado a bala y con granadas tuvieron relevancia en diciembre y no han cesado en enero en el caso urbano de Montelíbano y poblaciones rurales.



Once personas han perdido la vida en los primeros días de este año, en la confrontación armada que tendría como protagonistas a integrantes del Clan del Golfo y Caparrapos, por la disputa territorial direccionada al transporte de drogas.



El caso más reciente ocurrió el 8 de enero e involucra a un músico que fue muerto a tiros por desconocidos. Se trata de Álex Rodríguez, cuyo cuerpo fue abandonado con signos de violencia en un paraje solitario.



Un día antes fue asesinado en pleno centro de Montelíbano, Camilo Pérez Figueroa, sin que se conozcan mayores detalles del hecho.



En zona rural de ese municipio, en la víspera de año nuevo fueron asesinados padre e hijo, al parecer por bandas criminales.



Horas antes del doble homicidio hombres en motocicleta repartieron entre la población panfletos amenazantes, en los que advertían de una supuesta limpieza social promovida por los Caparrapos y que estaría dirigida a frenar el poderío del Clan del Golfo en la zona del sur de Córdoba.

GUDILFREDO AVENDAÑO M.

Especial para EL TIEMPO

MONTERÍA