Informe dice que el agua del Quindío tiene un nivel seguro

Solo Arauca y Quindío son los únicos departamentos con un nivel seguro en el suministro del agua, según datos del Ministerio de Salud revelados ayer precisamente en el Día Mundial del Agua.

De acuerdo con el ‘Informe nacional de calidad del agua para el consumo humano’ (Irca 2016), presentado el año pasado por la subdirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, solo uno de cada tres municipios suministra agua de buena calidad. En el resto no es apta para el consumo.



Según este informe, Armenia está entre los municipios que suministran agua de buena calidad.



De ahí que Gonzalo García Rivera, gerente de Empresas Públicas de Armenia (EPA), compañía que opera el servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad, señaló que estar entre los municipios del país que suministran agua de buena calidad obedece al protocolo, los insumos y la metodología en la que se basan para tratar el líquido que se capta en el río Quindío.



“Nosotros tenemos un laboratorio acreditado donde analizamos las muestras y tenemos vigilancia de la Secretaría de Salud de Armenia y el Ministerio de Salud. Es el resultado del cuidado y esmero y nos comprometimos a brindar un agua de calidad a la ciudadanía. También comparamos nuestros análisis con muestras que enviamos al laboratorio de la Universidad Tecnológica de Pereira, que también está acreditado, y eso nos da confianza”.



Además agregó que están modernizando el laboratorio con equipos de última tecnología para analizar las muestras recolectadas en el agua.



A finales del 2018, la Secretaría de Salud de Armenia entregó el Mapa de riesgo de la calidad del agua para consumo humano de la ciudad. Esta investigación, que incluyó muestras tomadas durante tres años por diferentes laboratorios del país a las aguas del río Quindío evidenció que aunque el agua está en óptimas condiciones, se debe implementar vigilancia y control de algunas características que registraron presencia luego de pasar por la planta de tratamiento de agua y que superaron los niveles máximos aceptables como es el caso de metales como el cadmio o el plomo, y el benzo perileno.



Para algunos ambientalistas, el líquido que se distribuye entre los más de 290 mil habitantes no es el mejor pues contiene algunos contaminantes que podrían pasar inadvertidos. Así lo manifiesta el docente Luis Carlos Serna, quien asegura que aunque EPA sí cumple con los parámetros de calidad que exige el Irca en su resolución 2115 de 2007, “el problema es que hay parámetros que este índice no mide”.



“El Irca no contempla parámetros como los metales pesados o los agroquímicos, y una serie de patógenos más que se encuentran en el agua y que representan un riesgo para las personas. Una cosa es lo que establece la norma y otra cosa lo que requerimos”, dijo.



El Irca toma como base seis características del agua para determinar su calidad: turbiedad, color aparente, pH (acidez), cloro residual libre o residual de desinfectante usado, coliformes totales y Escherichia coli, de acuerdo con la resolución 2115 del 2007.



De hecho el gerente de EPA, advirtió esta semana en el Concejo de Armenia, que le han insistido al alcalde de Salento, (municipio donde nace el río Quindío y donde recibiría la mayor carga de contaminación) que “debe frenar el aumento de las construcciones en este sector (Boquia) y regular las descargas de las actividades productivas a lo largo de toda la cuenca”.



De otro lado, los concejales de la ciudad, sesionaron ayer desde una de las sedes de EPA en Armenia. Durante la jornada propuesta por el concejal Javier Ángulo Gutiérrez se analizó el fallo del Tribunal Administrativo del Quindío que le ordenó al municipio descontaminar las fuentes hídricas que pasan por la ciudad.



El director de la Corporación Regional del Quindío (CRQ), José Manuel Cortés, señaló que “estamos haciendo un esfuerzo presupuestal grande para iniciar el monitoreo de nuevas fuentes generadoras de vertimientos y hacer una especie de caracterización de los vertimientos que se están dando sobre las fuentes hídricas de Armenia. Tenemos un año para hacer el diagnóstico y así poder tomar medidas tal y como lo ordenó el Tribunal”.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO

ARMENIA