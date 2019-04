Puerto Gaitán deja de recaudar el 56 por ciento del impuesto predial

El municipio de Puerto Gaitán dejó de recaudar el 56 por ciento del impuesto predial en el año 2017, dejando de recibir 6.112 millones de pesos, según estableció la Contraloría del Meta en una auditoría realizada al recaudo de ese tributo.

El organismo de control señala que el equipo económico de ese municipio del Meta debe presentar un plan de mejoramiento al recaudo del impuesto predial, toda vez que recibió 3.991 millones de pesos, de los 10.114 millones que debió cobrar.



La Contraloría también encontró que la Secretaría Administrativa y Financiera del municipio efectuó liquidación del impuesto predial de la vigencia 2017 con tarifas inferiores a las establecidas en el Estatuto de Rentas Municipal, en 54 predios, cifra que asciende a una suma superior a los 55 millones de pesos.



A esto se suma que aparecen 91 predios en la relación de facturación que generó el aplicativo Sysman, pero que no existen en los registros del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Y el mismo aplicativo Sysman presenta inconsistencias al generar facturación en predios inexistentes para la vigencia 2017 que conlleva a cartera y recaudos injustificados.



Además, señala la Contraloría, se encuentran en riesgo deudas de 137 cédulas catastrales a las cuales dentro de las vigencias 2014 a 2017 no se les han efectuado ningún tipo de liquidación oficial, cartera que suma 219 millones de pesos.

El secretario Financiero de Puerto Gaitán, Pedro Rojas, señaló que apenas este lunes llegó el informe de la auditoría y que están en el proceso de lectura para responderlo.



Pero adelantó que la Contraloría apenas hizo una muestra del recaudo sin tener en cuenta los predios que están a cargo del municipio y, además, hay bastante extensión de terrenos de resguardos indígenas en los cuales la Nación debe hacer el giro con base en una información que certifica el IGAC con el valor del avalúo realizado en el año 2012.



No obstante, el Ministerio de Hacienda tiene una provisión para hacer el pago año a año y como no aparece la actualización no hace el giro.



Por esa razón, “nosotros desde el año 2017 hemos pedido la certificado al IGAC, pero nos responden que no lo han hecho porque no cuenta con personal suficiente y por eso presentamos una tutela para que esa entidad entregue el documento”, explicó Rojas.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1