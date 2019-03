Indígenas podrían bloquear vía de La Soberanía en Norte de Santander

Desde el pasado jueves, 28 de marzo, miembros del resguardo ancestral u’wa, bloquearon la entrada de la planta de gas de Gibraltar, ubicada en zona rural del municipio de Toledo (Norte de Santander) en solidaridad a la minga indígena que se efectúa en el sur del país.

Según el alcalde de Toledo, Jairo Alberto Castellanos, los representantes de esta comunidad le manifestaron que hoy ( domingo 31 de marzo), podrían levantar el bloqueo sí se da un acuerdo en el sur del país, de lo contrario bloquearían la vía de La Soberanía en Norte de Santander.



“Se piensan quedar hasta hoy pero en espera que en las próximas horas el Gobierno y líderes de la minga se sienten a dialogar, sí eso se da ellos levantan la protesta pero sino van a hacer todo lo contrario, van a llamar a más gente y van a bloquear incluso la vía de La Soberanía pero esperemos que se logre un acuerdo”, informó el mandatario del municipio de Toledo.

Hasta el momento no hay desabastecimiento de gas en las poblaciones aledañas, sin embargo las autoridades prenden las alarmas porque no hay forma de sacar el condensado que usualmente se hace en carro tanques y si se llena, la planta tendría que parar la extracción.

​

“No hay afectaciones por desabastecimiento de gas, sin embargo, esa planta produce un condesado que debe ser sacado en carro tanques y ese va a ser el punto, cuando el depósito de condensado se llene y ya la planta no pueda seguir extrayendo el gas porque hay que sacar el condensado y ahí va a ser urgente la intervención”, aseguró el alcalde de Toledo, Jairo Castellanos.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga@mariasrodriguez