La ‘turbina’ que da esperanza a los niños que esperan un corazón

Mariana Acosta de 10 años se convirtió en la esperanza de vida de cientos de niños que esperan un trasplante de corazón en Colombia. El pasado 11 de abril por primera vez en el país, médicos de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) en Floridablanca, lograron implantar un corazón artificial en un menor.

La ‘nueva vida’ de Mariana llegó en forma de ‘turbina cardíaca’, así denomina el médico Leonardo Salazar, en palabras cotidianas, al corazón artificial que le trasplantaron a Mariana para poder corregir la insuficiencia cardíaca con la que llegó.



“El corazón artificial lo que hace es mover la sangre por todo el cuerpo para que llegue a todos los órganos y mantenga la vitalidad y ese aparto lo hace a través de una turbina que bombea la sangre desde el corazón y la envía a la circulación del paciente. Ya el corazón no se encarga de su función natural sino que la sangre la mueve es el nuevo corazón”, informó el médico Leonardo Salazar, director del programa de corazón artificial de la FCV.

La causa de la insuficiencia cardíaca de Mariana es la complicación de un cáncer hepático que tuvo hace cuatro años y este antecedente hacía más difícil el trasplante cardíaco por lo que no era una candidata para eso y la única opción que le quedaba era ponerle uno artificial, sin embargo no existe un modelo en un tamaño pequeño para una menor de 10 años, este fue uno de los desafíos que se encontraron los doctores.



“Nosotros nunca habíamos puesto un corazón artificial en una niña tan pequeña estos corazones están hechos para adultos no hay para niños entonces debíamos abrir espacio dentro del pecho de la niña para que cupiera el corazón sin dañar otro órgano, nos tocó hacer una reproducción en computador de la anatomía de la niña y luego hacerlo en el cuerpo de ella”, enfatizó el doctor Salazar.



Otro de los desafíos era sincronizar este corazón artificial de manera que el funcionamiento de esta turbina no llegará a ser distinto del que debía estar en su cuerpo.

Este corazón artificial es fabricado en Estados Unidos y han sido implantados en 20 pacientes durante los últimos cinco años en el país. Foto: Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV)

¿Cómo funciona?

Este corazón artificial es fabricado en Estados Unidos y han sido implantados en 20 pacientes durante los últimos cinco años en el país, explica el doctor Salazar, “funciona con un sistema de imanes que hace rotar esta turbina a 2500 revoluciones por minuto para que no choque con ningún elemento.



Esto requiere energía eléctrica y un sistema de control, por lo que estos imanes están conectados por un cable a una minicomputadora de grande como un celular que lleva la niña en el bolso”



Este minicomputador no se puede sumergir en el agua por lo que Mariana no podrá volver a meterse a una piscina, al mar ni en una tina.

El corazón requiere energía eléctrica y un sistema de control, por lo que estos imanes están conectados por un cable a una minicomputadora de grande como un celular. Foto: Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV)

Liliana Castellanos es la mamá de Mariana y cuenta que las nueve horas que duró la cirugía fueron eternas para ella, sin embargo fue la misma Mariana la dijo que se sometería a este procedimiento porque los doctores le trasmitían confianza.



“Fueron unas horas eternas para mí…a principios de abril nos dijeron que el trasplante artificial era lo mejor y comenzaron a hablar con ella porque la decisión en sí era de ella porque es la que iba a tener eso en su cuerpo y ella de ver la actitud de los médicos como el positivismo, ella acepto y dijo, yo ya quiero salir de acá voy a poner todo de mi parte, ya quiero mi corazón“, explicó Liliana.

Mariana vive en Bogotá y desde los seis años fue diagnosticada con cáncer hepático, ha sufrido varias recaídas que la alejan del colegio pero esto no ha sido impedimento para que a sus diez años esté en quinto grado en el colegio Gabriel Betancourt Mejía de Bogotá.



“La vida de Mariana ha sido muy difícil de salud, pero ahora puede vivir normal, puede correr, hacer sus actividades, siempre con su aparato resguardado y a comparación con la dieta que tenía antes ahora puede comer más cosas, solo que no puede meterse a piscina y pues ella dijo que hacía otra cosa y ya”, aseguró la mamá de Mariana.

Mariana Acosta tiene 10 años y estudia en el colegio Gabriel Betancourt Mejía de Bogotá. Foto: Liliana Castellanos, madre de la menor.

Ahora están esperando que le salga un trabajo a Liliana en Bucaramanga para que Mariana pueda estar cerca a sus médicos, pero si esto no llega a suceder, deberán venir cada dos meses para un monitoreo y los médicos de la FCV tendrán que entrenar a doctores en la ciudad de Bogotá para que puedan revisar el nuevo corazón de Mariana.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga @mariasrodriguez