ICBF y Ejército cumplieron sueño de niños bogotanos, conocer el mar

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y el Ejército les cumplieron a 14 niñas y niños bogotanos el sueño de volar en avión y conocer el mar de Santa Marta.

Los beneficiados fueron menores de edades entre los 8 y 14 años que están a cargo del Icbf, entidad que les hizo un regalo especial, organizándoles una celebración inolvidable del día del Niño.



Estos pequeños por diferentes circunstancias y problemas en su entorno familiar, debieron ser separados de sus padres biológicos e ingresar a un proceso de restablecimiento de derechos, para que un defensor de familia decidiera declararlos en adopción.



Su cuidado y orientación, fue asumido por un grupo de especialistas del Bienestar Familiar, que garantizan su aprendizaje y el crecimiento adecuado, mientras esperan un hogar donde crezcan rodeados de amor y con las oportunidades que siempre quisieron.

Una experiencia en el mar

Los 14 niños de destacado rendimiento académico y excelente comportamiento fueron premiados con una sorpresa que llenó de alegría sus corazones. Muy temprano llegaron a la institución militar para participar en una actividad del Día del Niño, lo que no se imaginaban era que en ese lugar estaría un avión esperándolos para llevarlos a Santa Marta a vivir la aventura más grande de sus vidas.



El encargado de darles la noticia fue el General Nicacio de Jesús Martínez, comandante del Ejército Nacional, quien les indicó que había llegado el momento de conocer y disfrutar del mar.



“Los niños pensaban al principio que era una broma, solo hasta cuando se subieron al avión del Ejército, pudieron creer que su anhelo de volar por el cielo y sumergirse en el mar iba hacerse realidad, estaban muy felices y nosotros mucho más”, manifestó Andrea León López, subdirectora de adopción del ICBF.



La aeronave militar despegó de territorio bogotano y a partir de allí comenzó una experiencia mágica para los menores. “Todos permanecían pegados en la ventanilla observando las nubes y contemplando el paisaje que se divisaba desde la altura, no dejaban de sonreír y señalar cada detalle”, contó Andrea León, visiblemente emocionada.



En el aire observaron por primera vez el mar, “lo describían como una piscina gigante y no veían la hora de llegar y tocarlo con sus manos y pies”, expresó la funcionaria del ICBF.



Cuando aterrizaron en el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, la emoción era muy grande en los participantes de la excursión. Lo primero que les impactó fue el clima: “hace mucho calor aquí”, dijo uno de los niños, mientras se quitaba la chaqueta que lo protege del frío en Bogotá.



En un bus fueron conducidos al Batallón Córdoba, allí los recibieron militares y recreacionistas que dirigieron los juegos y concursos que antecedieron el primer baño en el mar de los niños.



Si bien al principio se sentían un poco atemorizados, la compañía de los adultos, les llenó de confianza a los pequeños, quienes decidieron todos al tiempo agarrados de la mano introducirse al agua, ya estando adentro anhelaban que ese instante de felicidad perdurara para siempre.



Carcajadas, guerras de agua y muchas otras actividades protagonizaron los niños en el mar. Posteriormente salieron a almorzar, visitaron el acuario en El Rodadero y se dirigieron al aeropuerto para regresar a su ciudad con la alegría propia de haber cumplido un sueño.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv