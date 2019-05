Agente del CTI mató a su esposa y luego se suicidó

Un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía disparo su arma de dotación contra su esposa y luego se suicidó en hechos que, aunque son materia de investigación, los primeros indicios apuntan a que se trata de problemas pasionales.

Se trata de la profesora Bercy Suárez y del investigador Cornelio Villadiego, quienes, a pesar de llevar 15 años de convivencia y de tener dos hijas adolescentes, habían contraído matrimonio el pasado 27 de abril, tan solo siete días antes del trágico desenlace.



Ocurrió la tarde del jueves 2 de mayo en la vereda Shangai del corregimiento Buenos Aires, en zona rural de Montería. La mujer era docente de la escuela del pueblo y cuando ocurrió el hecho había culminado la jornada escolar.



Testigos aseguran que eran las 2:30 de la tarde cuando la maestra acudió, como de costumbre, a almorzar en una vivienda cercana al colegio donde laboraba. Casi de manera simultánea llegó su marido procedente de Montería y de inmediato se trenzaron en una discusión que, minutos después fue dirimida por la propietaria de la casa que le pidió al hombre que abandonara el lugar.



"Él se fue y pensamos que todo había terminado. Ella, aún molesta por la actitud de su esposo se acostó en una hamaca como lo hacía después de almorzar, pero jamás pensamos que todo iba a terminar así", dijo una testigo que pidió no revelar su nombre.



La ira de Cornelio lo condujo a regresar a la casa a los pocos minutos y al divisar a su esposa en la hamaca, le disparó en varias oportunidades hasta acabar con su vida. Tras la dantesca escena y con el cuerpo de su esposa inundado de sangre por las mortales heridas, Villadiego volvió a accionar el arma, pero esta vez se apuntó en el cráneo para acabar con su vida de manera fulminante.



"Todo fue confusión, no sabíamos que hacer, todos en el pueblo entramos en pánico y corríamos a todos lados tal vez huyendo de las balas que podrían darnos a nosotros también", comentó la testigo.



Fueron los propios compañeros de Policía Judicial de Cornelio Villadiego, los encargados de practicar el levantamiento de los cuerpos y recopilar la información de lo que ya muchos conocían era una malograda relación marital.



"Las peleas de ellos eran continuas, porque él reclamaba por todo sin razón alguna aparente. Llevaban una vida muy agitada y convulsionada; incluso eso lo mantenía consternado en el trabajo", explicó un ex miembro del CTI que formó parte del equipo de trabajo de Villadiego.



Pero a pesar de los conflictos que siempre rodearon la relación, la pareja de esposos conformada por Bercy Suárez y Cornelio Villadiego, llegó al altar a recibir la bendición y a sellar el pacto que impone la fe católica en el matrimonio: "hasta que la muerte los separe".



Lo que nunca imaginaron es que la muerte llegaría a separarlos tan solo siete días después de asumir ese compromiso.

GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Especial para EL TIEMPO

Montería