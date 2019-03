Hombre lleva 3 días atrapado en puente del proyecto Túnel de La Línea

Organismos de socorro del departamento del Quindío continúan a esta hora en las labores de rescate de un hombre de 24 años que quedó atrapado dentro de la estructura metálica del puente helicoidal, que está ubicado en el inicio de la vía La Línea en el municipio de Calarcá.

#Video Organismos de socorro continúan en las labores de rescate de un hombre de 24 años que quedó atrapado dentro de la estructura metálica del puente helicoidal, que está ubicado en el inicio de la vía La Línea en Calarcá, Quindío. pic.twitter.com/iVyTykJsoI — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 27 de marzo de 2019

Según los primeros reportes, se trataría de un habitante de calle que desde hace tres días ingresó a la estructura por un orificio, sin embargo cuando intentó salir por este mismo lugar, no lo logró. De ahí que funcionarios del Instituto Nacional de Vías (Invias) evalúan la situación para determinar si es posible una intervención del puente que fue inaugurado en julio del año pasado y que hace parte del proyecto conocido como cruce de la cordillera central o Túnel de La Línea.



Las entidades de gestión del riesgo de desastres de Calarcá y Armenia, y la Cruz Roja se encuentran monitoreando los signos vitales del hombre.



El comandante del Cuerpo de Bomberos de Calarcá, capitán Javier Rodríguez señaló que “todas las entidades estamos trabajando en la búsqueda de soluciones para rescatar esta persona. Esta situación particular se dio luego del llamado de auxilio que escuchó una persona que dio aviso a los organismos de socorro, y al llegar al sitio estaba el hombre que al parecer ingresó al hueco luego de consumir estupefacientes y cuando intentó salir no lo puedo hacer por el mismo lugar”, dijo.

Esta situación particular se dio luego del llamado de auxilio que escuchó una persona que dio aviso a los organismos de socorro, y al llegar al sitio estaba el hombre que al parecer ingresó al hueco

Voceros de la Cruz Roja señalaron que el hombre “se mantiene hidratado, se le suministran suero, alimentos sólidos y livianos y en pequeñas cantidades, y se monitorean sus signos vitales”.



Este puente ha sido noticia en los últimos meses pues desde cuando se inauguró, en julio del año pasado, se han presentado varios accidentes y por lo menos seis volcamientos de camiones.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA