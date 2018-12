La olvidada batalla por la Independencia que busca un reconocimiento

El municipio de Charalá, al sur del departamento de Santander, alberga en sus valles los cauces de los ríos Pienta y Táquiza, despensa hídrica e histórica del pueblo, pues allí hace casi 200 años, el 4 de agosto de 1819, hubo una batalla de la que el país poco conoce, y fue fundamental para el triunfo de Simón Bolívar en el Puente de Boyacá.

Sin embargo, con todo el valor histórico de la lucha de los campesinos de entonces que impidieron el paso de la tropa realista, esta población no fue incluida en la denominada 'Ley del Bicentenario', iniciativa que exalta y brinda beneficios a los municipios que contribuyeron a la campaña libertadora en 1819.



El alcalde de Charalá, Gil Antonio Méndez, afirmó que cuando se enteraron de la decisión de no incluir en la ley su municipio "fue una ingrata sorpresa, por eso nos fuimos hasta la asamblea departamental e insistimos ante el gobierno nacional para que el municipio estuviera dentro de esa ley".



El mandatario agregó que debido a eso un representante a la Cámara radicó una iniciativa que busca incluir al departamento en la celebración oficial del Bicentenario, pues otros municipios clave de la Independencia, como Socorro, tampoco están en la lista de los beneficiados.

"A esta batalla del 4 de agosto no se le ha dado la connotación que merece a nivel nacional, porque aquél día de 1819 venían las tropas españolas a reforzar las que estaban en el Puente de Boyacá, pero charaleños con piedras, machetes y palos malograron la llegada de esas tropas a Boyacá", señaló el mandatario.

Según el alcalde, "la historia dice que aquí Charalá puso alrededor de 300 muertos, en esa época era un número muy considerable, ¿Qué sería de la historia de Colombia si Bolívar no hubiera podido ganar en Boyacá gracias a la batalla del Pienta?", pues, como historiadores locales afirman, si esto no hubiese ocurrido, Simón Bolívar habría sido derrotado en el Puente de Boyacá.



Para Diego Urrea, quien realizó su tesis de grado investigando sobre el tema, "sin llegar a desmeritar el trabajo hecho en Boyacá, si aquí no se hubiera retenido al ejército realista, no habría sido posible la Independencia, porque Charalá le salvó la patria a Bolívar".



"Ahorita a Charalá le dieron el 'contentillo' de que el buque del embalse Topocoro se llame Pienta, pero yo creo que lo más importante es dar un reconocimiento más grande, lo que es peor es que aquí nunca ha llegado el Estado", concluyó Urrea.

Aunque el departamento ya firmó una ordenanza que pide a todos los municipios conmemorar el 4 de agosto, los habitantes de esta población que limita con Boyacá dicen que aún su lucha sigue sin recompensa. También esperan que el departamento pueda acceder a los beneficios de la 'Ley del Bicentenario', pues otros hitos como la Revolución Comunera también se quedarían sin ser reconocida.



