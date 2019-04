Herido hijo de precandidato a la Gobernación de Meta en discoteca

Javier Mauricio Gantiva Delgado, hijo del precandidato a la gobernación del Meta del Centro Democrático Heiler Javier Gantiva Molenda, resultó herido en confusos hechos que ocurrieron hacia las 4:00 de la madrugada de este domingo en la discoteca Capachos en Villavicencio.

Un reporte de la Policía Metropolitana señala que capturaron a dos personas, “quienes en una riña agredieron con un arma neumática a un hombre, ocasionándole una lesión en la pierna derecha, a la altura del gemelo; motivo por el cual fue trasladado a un centro asistencial”.



Mientras que el precandidato señala que cuando su hijo se encontraba departiendo con algunos amigos en la discoteca Capachos “fue víctima de una bala perdida que lo dejó herido en la pierna derecha”.



Una persona, posiblemente embriagada, sacó el arma e hizo el disparo y en principio su hijo no se dio cuenta de que estaba herido.



Cuando estaban sentados dialogando en la mesa con sus amigos les dijo “parece que hubiera juegos pirotécnicos porque huele a pólvora y me alcanzó a quemar el pantalón” y al mostrar la pierna una amiga, que estaba a su lado, descubrió que tenía sangre, relató el dirigente político.



A Gantiva Delgado, de 32 años de edad, lo atendieron a tiempo, lo trasladaron a un centro clínico y se encuentra en recuperación y según el parte médico se trató de una bala calibre 9 milímetros, agrega el dirigente político.



La Policía suspendió la discoteca Capachos durante tres días teniendo en cuenta el artículo 93, numeral 2 de la Ley 1801 del 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia, que a la letra dice “Auspiciar riñas o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas o escándalos”.



Además, de que no hizo el control adecuado para evitar el ingreso del arma al establecimiento abierto al público.



El precandidato a la gobernación del Meta lamentó que “hechos como estos pongan en peligro la vida y tranquilidad de la ciudadanía. Hacemos un llamado a las autoridades para que refuercen las medidas de seguridad, en especial el control de porte de armas de fuego”.



