En Cabuyaro, Meta, consideran un 'desastre' hallazgo de pozo petrolero

Como un "desastre” consideró el alcalde de Cabuyaro (Meta), Luis Felipe Piñeros, el hallazgo de petróleo en el pozo exploratorio Índico-1X, en su municipio, porque va a generar más daños de las vías producido por las tractomulas, los empresarios locales y la mano de obra local no las vinculan a estos proyectos y los recursos de regalías son ínfimos, respecto a los que se llevan el Gobierno nacional y las petroleras.

La producción del pozo Índico-1X va a significar alrededor de 50 mulas transitando diariamente por las vías destapadas de Cabuyaro, que se suman a las 30 del pozo Mariposa que actualmente se movilizan, en cualquier momento destrozan la carretera y eso se vuelve una pelea con las petroleras, argumentó el mandatario.

Ellos, dijo el alcalde Piñeros, hacen un mantenimiento de la vía cada cuatro a seis meses, pero eso no es suficiente para que la carretera esté en buen estado, porque en Cabuyaro no hay vías pavimentadas.



La experiencia con el pozo Mariposa no ha sido la mejor en Cabuyaro, toda vez que le han pedido a la petrolera que les den prioridad para contratar a los empresarios locales en los bienes y servicios que pueden prestar y en vinculación de mano de obra no calificada y no cumplen, expresó el alcalde Piñeros.



Finalmente, señaló que al año entre los dos pozos de petróleo de su municipio pueden producir 1,9 billones de pesos, que ponen muy contentos al Gobierno nacional y a las petroleras, pero al municipio le dan una ínfima proporción de regalías que no se ven representadas en un desarrollo social para el municipio y sus habitantes. Incluso, dijo, por las redes sociales, ya se está incentivando un paro contra las petroleras.



El pozo Índico-1X tiene un potencial aproximado de producción de más de 4.000 barriles diarios de petróleo, según la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, que expresó que el hallazgo permitirá incrementar las reservas petrolíferas que hoy son de 5,7 años y seguir impulsando un sector que es fuente de empleo, ingresos fiscales y desarrollo social y económico para el país. El hallazgo lo hizo la empresa petrolera de la estatal india ONGC Videsh Limited.

El integrante de la Unión Sindical Obrera (USO) del Meta Héctor Vaca expresó que el nuevo hallazgo de Cabuyaro, aunado a las reservas encontradas en el campo de Apiay, en Villavicencio, es positivo para el país porque lo aleja del fantasma de que se agote el autoabastecimiento.



A esto se suma que es un crudo liviano que puede tener mejor precio y puede ser mejor utilizado en las refinerías colombianas para obtener productos de mayor calidad.



Estos nuevos hallazgos, agregó, deben servirle al país para ir “cambiando su matriz energética, es decir que el petróleo que estamos encontrando nos sirva para con esos hallazgos hacer inversiones que permitan darle paso a la búsqueda energías renovable y que tengan menos impacto sobre el medio ambiente”.



Añadió que este yacimiento es similar en calidad al de Cusiana (Casanare) y en el Meta lo que eran Zuria y Reforma Libertad, que era crudos livianos y medios, en los que la producción arranca con tres mil a cuatro mil barriles día, pero en la media que se desarrollan las reservas las producción de los campos pueden aumentar.



Otro aspecto positivo que resaltó Vaca es que se creía que el crudo liviano en el Meta estaba acabado y los nuevos hallazgos permiten establecer que hay nuevas reservas y es un yacimiento convencional que es una prevención que se tiene en el país del uso de nuevas tecnologías como el fracturamiento hidráulico.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

@nelard1