Investigador de Chile sospecha que Valderrama no actuó solo en crimen

Durante seis días, investigadores chilenos estuvieron en Bucaramanga siguiendo los detalles del caso de Ilse Amory Ojeda González, la exsargento de ese país de 52 años que desapareció en Colombia desde el 28 de marzo y cuyos restos fueron encontrados el pasado 26 de abril en Rionegro, Santander.

Por el crimen de la mujer fue enviado a la cárcel de Palogordo su novio Juan Valderrama, un expolicía colombiano, 23 años menor que ella, a quien conoció en Chile en el 2016 y con quien había decidido radicarse en el país el pasado 5 marzo.



Las pruebas contra Valderrama son el testimonio de un hombre que asegura que él le pagó para quemar el cuerpo, diciéndole que era el de una vaca, y quien llevó a las autoridades al sitio donde fue hallado, y los videos de las cámaras del peaje que lo ubica en la zona y que, incluso, lo muestran con ella en el vehículo.

Solo falta determinar la causa de la muerte de la ciudadana chilena, pues los expertos forenses colombianos todavía no han podido establecerla, por lo que esto se convirtió en una de las prioridades de las autoridades de Chile, a donde el viernes fue trasladado su cuerpo.



Para Manuel Fuentes Benito, comisario en jefe de la Brigada de Desaparición de Personas de Chile, quien lleva la investigación del caso, hay varias hipótesis de lo que pudo haber pasado ese 31 de marzo entre el medio día y las 3 de la tarde.

Vamos a presentar en la Fiscalía de Santiago (de Chile) la hipótesis de que podría haber una participación de otras personas que deben ser investigadas

“Hay unos lapsos que no se ha podido determinar lo que sucedió. Existe la probabilidad de que el cuerpo se examine por algún perito en Chile o que sea enviado a Estados Unidos porque hoy no se ha entregado una causa posible de muerte, debemos saber si fue un politraumatismo o si fue un arma cortante, de fuego o la quemaron viva”, añade Fuentes.



Aunque solo se conoce que el testigo clave fue contratado por Valderrama para quemar una supuesta vaca, para el comisario puede haber otra persona implicada en el crimen.

Vamos a determinar la forma en la que Juan Guillermo embaucó a Ilse de forma sentimental

“Vamos a presentar en la Fiscalía de Santiago (de Chile) la hipótesis de que podría haber una participación de otras personas que deben ser investigadas”, dijo el comisario.



La unidad que lidera Fuentes también se encargará de determinar el daño patrimonial que sufrió Ilse porque conocieron que habría sacado créditos bancarios para traer dinero extra al de su pensión como carabinera.



“Vamos a determinar la forma en la que Juan Guillermo embaucó a Ilse de forma sentimental y sabíamos que había un tipo de violencia de género contra ella y determinar el daño patrimonial que hizo en ella”, añadió.

Según la familia de Ilse, Juan buscaba aprovecharse del dinero de ella, pues le pidió que le enviara a Colombia una suma mensual durante un tiempo que estuvieron separados y tan pronto llegó al país hizo que le comprara un carro.

Yo creo que ella sabía que venía algo malo y se sintió tan frustrada que prefirió registrarlo en un video"

TWITTER

Ilse dejó pruebas determinantes en la investigación y se convirtió en testigo, sin saberlo, en la audiencia de Juan Valderrama cuando la Fiscalía mostró un video donde ella dejaba constancia de lo maltratada que era por Juan, de la mala persona que era y de su interés por el dinero.



“Si ella grabó el testimonio y dijo todo eso, estaba dejando un registro de lo mal que estaba siendo maltratada física y psicológicamente y se sintió saturada y claramente dejó este registro porque no lo envió a ningún familiar”, dice Fuentes.

El comisario chileno asegura que además no le concuerda mucho que Juan Valderrama no haya ocultado el celular.



“Creo que ella incluso lo dejó en un lugar donde no pudiera ser encontrado por él, así mismo como la fotografía del zapato. Yo creo que ella sabía que venía algo malo y se sintió tan frustrada que prefirió registrarlo en un video”, dijo Fuentes.



El comisario anunció que la investigación que comenzó inicialmente en Chile no se cerrará hasta que también lo hagan en Colombia pero descartó una posible extradición de Juan Guillermo Valderrama al país austral.



Orlando Soto, esposo de una prima de Ilse y uno de los familiares más allegados a ella, asegura que la mujer deja un gran vacío pero que esperan que se haga justicia.



“Estamos con los sentimientos encontrados ya que Amory lamentablemente falleció pero ahora hay que esperar a que las autoridades hagan su trabajo. Trataremos de tapar esa herida que yo creo que igual nunca va a pasar”, aseguró.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

BUCARAMANAGA