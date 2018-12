'Esto no se puede quedar impune': mamá de niño muerto en Samaná

Tras el hallazgo del cuerpo de un niño de 7 años en un caño del corregimiento de San Diego, en Samaná (Caldas), Leidy Tafur, mamá del menor, manifestó que tenía la certeza de que algo no estaba bien en la hipótesis que planteaba que su hijo había sido arrastrado por el agua.

Su hijo, de apenas 7 años, “no tenía puesto su saquito y el broche del pantalón estaba abierto” al hallar el cuerpo. La intuición, dijo, no le falló y ahora clama por justicia ante el brutal crimen de su hijo, a quien este jueves sepultarán.



“Desde el miércoles dije que él había muerto de forma violenta pues donde lo encontraron es muy profundo. Esto no se puede quedar impune, yo solo pido justicia, porque hoy me tocó a mí y mañana será a otro”, expresó entre lágrimas esta madre.



El más reciente reporte de Medicina Legal confirmó el lamentable hallazgo. “El cuerpo presenta tres lesiones con arma corto punzante a nivel del tórax, las que dañaron sus órganos internos. Además, hay señales de acceso carnal violento”, indicó el secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahita.

Tafur comentó, además, que este es otro hecho para que los padres están más atentos de los niños.



“Esto es muy duro y no se lo deseo a nadie, por eso le digo a todas las mamás que hay que estar al pendiente de los niños y ante cualquier desaparición informar lo antes posible a la Policía”, señaló la madre.



Con profunda tristeza, esta madre cuenta que extrañará mucho a su hijo, a quien describe como un pequeño “muy inteligente, activo, obediente y con mucha facilidad para aprender”.



Para Leidy Tafur, su hijo será recordado por sus profesores y compañeros de la Institución Educativa Marco Fidel Suarez de La Dorada, en Caldas, donde había terminado de cursar primer grado.



Desde las 2:30 de la madrugada de este jueves, cuando Medicina Legal hizo entrega del cuerpo, Leidy Tafur lo vela en su casa.



La inhumación del menor, que estuvo desaparecido por 4 días, es a las 2:00 p. m. en el cementerio de La Dorada, municipio donde vivía con su madre.



El menor había llegado el fin de semana pasado a San Diego para pasar las festividades con su abuela, quien vivía en una finca a dos cuadras de la cabecera municipal y además alertó sobre su desaparición el pasado sábado hacia las 8 de la noche.



Tras el resultado de la necropsia, las autoridades de Caldas informaron que ya se delegó un Fiscal especializado y se adelantan labores para entregar rápidos y certeros resultados frente al caso.



MANIZALES