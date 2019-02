Gases contaminados impiden jornada escolar en colegio de Santa Marta

En Santa Marta la Institución Educativa 11 de Noviembre no ha podido iniciar sus clases. Olores nauseabundos en el ambiente, de los cuales se desconoce su origen han obligado a suspender la jornada escolar en varias ocasiones.

Esta problemática que está ocasionando afectaciones respiratorias e intoxicaciones entre los estudiantes y profesores, no ha sido atendida por las entidades encargadas del Distrito.



La comunidad educativa este año en el retorno actividades académicas, volvió a verse impedida a permanecer en las instalaciones del colegio, debido a los fuertes olores que se sentían en el lugar.



Por esta situación, en una oportunidad durante el 2018, los estudiantes tuvieron que ser evacuados y trasladados a un centro asistencial. Presentaban vómito, diarrea y malestar general.



A pesar que las directivas del plantel educativo notificaron a la Alcaldía de lo que sucedía, hasta hoy no se le había prestado la atención debida al tema. Por esta razón los alumnos y padres de familia hicieron un plantón exigiendo medidas definitivas.



“No hay una explicación clara sobre las causas de estos olores desagradables, y tampoco soluciones para que los estudiantes puedan recibir sus clases. En estas circunstancia es imposible cumplir con la jornada académica”, señaló el rector Yair Padilla.



Son alrededor de 700 alumnos perjudicados con los gases que pueden generar repercusiones en la salud.



El Dadsa y la Secretaría de Salud atendieron el llamado de la comunidad educativa y se comprometieron a tomar muestras de laboratorio para determinar el origen de la emergencia.



“Vamos a establecer las consecuencias de estos olores y las causas de las mismas para poder resolver el problema en el menor tiempo posible”, señaló el director del Dadsa, Wilson Rodríguez.



Por su parte el secretario de Salud, Julio Salas recomendó que “mientras no se conozca el origen de la situación hay que evitar la aglomeración de los estudiantes en este sector donde se perciben esos olores”.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta