'Asignación de escoltas sigue siendo un tema de estatus': Procurador

Desde Cartagena, donde escuchó a 50 líderes sociales del Caribe Colombiano, El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, dijo que es el momento de revisar los esquemas de seguridad en el país.



“Hemos insistido, ya lo habíamos dicho el 23 de agosto pasado en Apartadó (Antioquia), es hora de revisar los esquemas de seguridad, porque aquí la asignación de escoltas sigue siendo un tema de estatus y eso hay que erradicarlo de la cultura colombiana”, señaló el jefe del Ministerio Público, a la vez que llamó la atención sobre las difíciles condiciones de seguridad en que trabajan los líderes de las comunidades.

“Quitarle un esquema de seguridad a un personaje de la vida nacional es una labor casi imposible. A mi esa tarea me tocó como ministro del interior, y no se imaginan la cantidad de enemistades que me gané por cuenta de eso”, dijo haciendo referencia cómo mientras están matando a líderes sociales en las regiones, hay personas que tienen esquemas de seguridad para darse estatus cuando en realidad no lo necesitan.



Al encentro de la Procuraduría con líderes del Caribe, en Cartagena, también asistieron el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, y el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay.



“Buena parte de lo que ha venido sucediendo en Colombia es que los esquemas de seguridad están en personas que no necesitan ese tipo de protección. No solo se trata de redoblar el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección, hay esquemas que, por ejemplo, son de carácter reactivo y no preventivo; urbano y no rural, genérico y no de carácter diferencial”, sumó Carrillo.



Algunos líderes asistentes aseguraron que en las regiones aún no es clara una ruta para denunciar, ni para activar alertas tempranas.

“Nos llevamos un sabor amargo debido a la situación de los líderes sociales en la costa, hay una preocupación por la sistematicidad, no sólo en el caso de los atentados de las amenazas”, agregó el jefe del Ministerio Público.



En el municipio bolivarense del Carmen de Bolívar será escenario, el próximo 7 de febrero, de la tercera mesa por la vida, la cual convocará a líderes sociales de toda la región y autoridades nacionales.



“Después de escuchar a los líderes uno sale abrumado por tantos vacíos del estado que ha dejado a las regiones, y a las víctimas con miedo y que están pidiendo con miedo por la seguridad de sus vidas. Tienen miedo a que los maten por decir la verdad. Por ejemplo, la gente de los Montes de María son quienes saben lo allí pasó de verdad y lo que hay detrás, y por ello se convierten en un peligro para los perpetradores”, agregó el padre Francisco de Roux.



