Los ritmos que acompañan la Feria de Manizales

Tunas, cantantes populares, clásicos, urbanos y coleccionistas salseros han hecho ya su participación en la 63° Feria de Manizales. El carácter gratuito de gran parte de las presentaciones ha logrado cautivar a propios y visitantes desde tempranas horas.



Con el desfile de las Carretas del Rocío en el que participaron las candidatas al Reinado Internacional del Café empezó el cuarto de feria. Entre bandas marciales, y folclor de países como México y Panamá se cumplió uno de los eventos más representativos de esta fiesta.

Por las plazas públicas y carpas han pasado artistas como Piso 21, Greeicy Rendón, Pastor López y muchos otros que se han encargado de nutrir la agenda cultural. Anoche el turno fue para el género urbano y los ritmos del pacífico.



En la Plaza de Bolívar, Yelsid y Kevin Roldán calentaron la fría noche manizaleña y con sus seguidores lograron copar toda la capacidad del lugar.



Otro de los eventos con mayor asistencia de público fue la presentación de la agrupación colombiana Herencia de Timbiquí, quienes además acompañaron el desfile central del día.



En su presentación, estos 12 artistas, recalcaron el mensaje de inclusión que pretenden transmitir a través de su música.



"La música es un medio, pero hay un fin aún mayor, que Colombia no se mida por el tinte de su color de piel o su raza, sino por lo que es una persona", indicó Begner Vásquez, uno de sus vocalistas.



Su intención de disminuir las brechas entre etnias, consideran que va por buen camino. "Creemos que se ha avanzado mucho, cada vez la pluriculturalidad de Colombia se visibiliza y todas empiezan a ser parte de importantes contextos", comentó.



Su lucha no es solo por reivindicar su raza, sino que está encaminada también a un mensaje social a favor del pueblo. De ahí su apoyo a la petición de educación gratuita y su agradecimiento con esta ciudad universitaria.



"Es muy importante la acogida que Manizales, como ciudad universitaria le ha dado a los estudiantes afro. La universidad de Caldas y otras, han abierto sus puertas a quienes, sin tener la culpa, tienen que esforzarse el doble para conseguir algo", expresó Vásquez.



El cantante añadió además, "lo que permite los avances es la educación, porque si no la hubiese no habría los argumentos para confrontar, ni claridad mental para entender y trabajar por cambiar ciertas situaciones".



No solo con su música muestran el talento de la comunidad afro colombiana, sino a través de las acciones que realizan con su fundación. Con ella buscan que la música sea el pilar transformador de las vidas de niños y niñas de comunidades vulnerables



“Desde que nacemos, indígenas y negros, tenemos que cargar con un estigma y muchos piensan que debemos seguir en esa posición. Nos ha costado ponernos donde nos merecemos y eso es lo que les enseñamos, su importancia, para que sean mejores ciudadanos en el futuro”, indicó William Angulo, otro de los vocalistas.



En medio del púbico que coreo canciones como 'Nochecita' y 'Sabrás', la agrupación presentó 'Volver a vivir', una colaboración con Andrés Cepeda, que será lanzado finalizando enero. Ambas tendrán los ritmos que identifican a Herencia de Timbiquí: marimbas, cununos y tambores acompañarán sus letras que tienen como fin "seguir haciendo un contenido que construya sociedad mientras se conservan las raíces".



La música, los toros y las reinas seguirán amenizando la fiesta en Manizales.

Hoy será la noche para salseros y amantes del vallenato, además de los tradicionales juegos pirotécnicos.



Laura Usma

Para EL TIEMPO

Manizales