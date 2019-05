Nadie merece una muerte así: familia de chilena asesinada en Santander

Horas después de que se efectuaran las honras fúnebres de Ilse Amory Ojeda González, la ciudadana chilena que habría sido asesinada por su novio en Santander, Medicina Legal determinó que la causa de su muerte fue un fuerte golpe en la cabeza que le causó trauma craneoencefálico.

Desde Santiago de Chile habló con EL TIEMPO la prima de Ilse, Liliana Ninette González quien muy afligida aseguró que Ilse no debía morir de esta forma, “de la manera que hubiese sido no se lo merece nadie, esa es mi reflexión porque de la forma que sea es brutal y de todo corazón yo deseo que se haga justicia que pague lo que tenga que pagar por lo que hizo, que paguen las personas”, enfatizó González.



“Realmente Amory estaba muy enamorada de Juan y uno que puede hacer contra eso, no todos amamos de la misma forma, hay gente que ama con el corazón y con la cabeza, ella es una mujer que ama con todo”, indicó Liliana González.

Respecto al video que Ilse Amory grabó en su celular y que no alcanzó a enviarle a su familia, donde manifestaba que Juan era una mala persona, que solo le interesaba el dinero, Liliana aseguró que ella se había dado cuenta de a dónde iba a llegar, “ella estaba tan encantada con este chico y después se dio cuenta que no era tan así el amor que le profesaba y ella ya sentía a lo que iba”.

Un juez penal de control de garantías envío a la cárcel de alta seguridad de Palogordo (Girón) a Juan Valderrama, el novio de Ilse Ojeda que tiene 23 años menos que ella, por ser considerado el presunto responsable del feminicidio de la ciudadana chilena.



Este fin de semana se cumplieron las honras fúnebres de la sargento en retiro, en el Cementerio Metropolitano de Santiago de Chile, donde fue enterrada en medio de un sentido homenaje celebrado por sus seres queridos. Ellos siguen sumidos en el dolor y en la tristeza por la partida de esta extranjera, cuya muerte violenta conmocionó al departamento de Santander.



Los restos óseos de Ilse llegaron a Chile en la medianoche del sábado y fueron recibidos por una multitud de carabineros y allegados, quienes escoltaron el féretro hasta la funeraria, en la localidad chilena de Providencia.



La chilena llegó a Colombia el pasado 5 de marzo para afianzar una relación sentimental con su novio Juan Valderrama, pero esta historia de amor terminó con un desenlace fatal.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

Corresponsal EL TIEMPO/Bucaramanga@mariasrodriguez​