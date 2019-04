Expectativa en Santa Marta por nombramiento de Alcalde encargado

Desde el viernes se habla en Santa Marta de la decisión que habría tomado el presidente Iván Duque de nombrar a un Alcalde encargado que reemplazará al titular Rafael Martínez, quien se encuentra suspendido al estar cumpliendo una orden de medida de aseguramiento en su lugar de residencia por presunta corrupción en la contratación de obras de los puestos de salud.

En varios medios locales trascendió, que el mandatario nacional no tuvo en cuenta la terna presentada por el movimiento Fuerza Ciudadana al que pertenece el burgomaestre samario y que para dicho cargo delegó a Andrés Rúgeles, quien ejercía como secretario de Transparencia de la Presidencia.



EL TIEMPO intentó comunicarse con Rúgeles para confirmar la designación, pero hasta el momento no fue posible.



El actual alcalde encargado, Adolfo Torné, convocó a una rueda de prensa para referirse a dicha información y aclarar que no ha recibido notificación alguna de decreto por parte del Presidente Duque.

Torné manifestó que en la Alcaldía de Santa Marta se sigue a la espera de la decisión que tome Presidencia sobre la terna enviada desde el 22 de marzo por el Movimiento Fuerza Ciudadana.



“Hasta el momento seguimos cumpliendo con todas nuestras funciones, para concretar el plan de Desarrollo”, anotó.



Cabe precisar que Rafael Martínez, un día antes de quedar inhabilitado para ejercer como Alcalde, solicitó su periodo de vacaciones y dejó en condición de encargo a Adolfo Torné, quien podría asumir dicha responsabilidad hasta el 2 de mayo, periodo que podrá interrumpir por el Presidente, para designar a otra persona como primera autoridad en la Capital del Magdalena.



Al respecto, el alcalde encargado indicó que “según el artículo 32 de la Ley 1617 el mandatario nacional Iván Duque para designar el reemplazo del Alcalde, deberá escoger a un ciudadano que pertenezca al mismo partido o movimiento político del titular”.