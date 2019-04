Esther Anaya, la mujer que canta a través del violín

La artista vallenata Esther Anaya Villalba, se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones de Valledupar, por su vocación musical y su talento para interpretar el violín.

La maestría técnica y la forma virtuosa con la que ejecuta este instrumento, la han llevado a destacarse en eventos prestigiosos, traspasando fronteras y compartiendo escenarios como telonera de artistas de talla internacional, como el colombiano Maluma en European Fame Tour2018 y con los cantantes puertorriqueños Bad Bunny, Farruko, Bryan Myers, y artistas de otras latitudes como Rihanna y Cristian Castro.



Su habilidad musical también le ha permitido participar en más de una veintena de espectáculos en Disney Hall, Staples Center, Greek Theater, Ford Amphitheater en Los Ángeles, California (Estados Unidos), buscando en cada actuación la consolidación de su carrera y ser reconocida como la “Santana del violín”.



“!Desde que inicié mi carrera no he parado!, cada actuación es una experiencia fascinante donde también he aprendido de cada artista que admiro, de igual modo he llorado, reído, celebrado, Aspiro llegar a todos los rincones del mundo e inspirar a mucha gente como yo para que nunca se den por vencidos” afirma entusiasmada la artista.

La música vallenata es cultura, talento y diversidad. Me gustan muchos artistas, especialmente Omar Geles, Silvestre y Carlos Vives FACEBOOK

TWITTER

Su periplo en la música surgió a los seis años, cuando despertó su alma a través de las melodías y sonidos enigmáticos que salían del instrumento de cuerdas frotadas, el cual era interpretado por la protagonista de una película.



“Se trataba de una niña huérfana violinista, esas imágenes me cautivaron y me enamoré de ese sonido a primera vista” dice emocionada.



A partir de allí brotó su incidencia artística, la cual fue desarrollando gracias a la influencia musical de sus padres, luego su vínculo con el instrumento fue adquiriendo otros matices, lo que le permitió crear excelentes piezas musicales.

También le puede interesar



“ Tuve mucha influencia de mis padres ya que son músicos. Jorge Anaya, mi papá, es un compositor y cantante, desde pequeña me ha inspirado por este camino y hoy en día componemos música juntos”, sostiene mientras deja aflorar su complacencia por el lanzamiento de su primer sencillo, donde incorporó sus emociones con las notas armoniosa del violín “Fue un sueño hecho realidad ya que fue producido por mí misma, luego llegaron las giras internacionales” cuenta.



En su proceso de aprendizaje también han jugado un papel importante su profesora Ingrid Chung, quien le enseñó las primeas piezas musicales cuando apenas iniciaba su vida en Estados Unidos. “ Era muy niña y aún no sabía hablar inglés, sin embargo mi profesora y yo nos comunicábamos a través del lenguaje de la música. Al principio me instruyó en lo clásico, los resultados fueron evidentes y logré participar en un recital a los siete años en la Casa de la Cultura de Santa Marta, posteriormente llegaron las competencias a nivel nacional e internacional. Desde entonces han pasado 16 años y mi profesora me recuerda como la dulce violinista colombiana que cantaba a través del violín”, recalca Anaya.



La estrella del violín ha ido afinando el proceso de aprendizaje componiendo música, reinventando sonidos, donde no descarta vincular las melodías de este instrumento con otras manifestaciones artísticas donde se denota su estrecha relación con los acordes del acordeón y los ritmos vallenatos.



“ La música vallenata es cultura, talento y diversidad. Me gustan muchos artistas, especialmente Omar Geles, Silvestre y Carlos Vives. Este folclor representa además vida, energía, tradición, amor y pasión, me encanta la magnitud de talentos que esta tierra evoca desde temprana edad y la entrega de corazón que cada persona invierte para sacar adelante este semillero” subraya extasiada.



Interpreta otros estilos melodiosos e incluso también compagina su trabajo musical con su pasión por el DJ (disc-jockey) donde ha participado en varios proyectos al lado de la modelo Natalia Barulich “toco el violín desde hip hop, trap , urbano, electrónica y techno” asegura.



A sus 28 años tiene claro sus gustos y su arte le ha servido para presentarse en otros escenarios sin excluir géneros musicales. Este 28 de Abril interpretará los temas “Aguardiente” y “Devuélveme la vida”, acompañando al artista Pipe Bueno en el marco del 52 Festival de la Leyenda Vallenata, una ocasión para cautivar a los amantes de este folclor “Va a ser un proceso icono para mi vida porque es mi primera fusión de violín Vallenatero. Serían nuevas composiciones en donde yo estaré cantando, tocando el violín y bailando” puntualiza

Ludys Ovalle

Especial para EL TIEMPO

Valledupar