‘Este hospital hay que salvarlo’: Superintendente de Salud

Ayer, después de una visita al Hospital San Jorge de Pereira, el superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, confirmó los escandalosos hallazgos obtenidos durante una auditoría al centro médico, que fueron revelados en exclusiva por EL TIEMPO el jueves pasado.

Aristizábal, quien estuvo acompañado durante la inspección al principal centro médico del Risaralda por el contralor delegado para el Sector Social, Julio César Cárdenas, ratificó, una a una, las irregularidades denunciadas, que dan cuenta, entre otros, de medicamentos vencidos, reutilización de insumos médicos y prestación de servicios sin autorización.



“En el tema asistencial encontramos algunas preocupaciones con el tema de medicamentos, no encontramos algunos medicamentos vitales para el funcionamiento”, afirmó Aristizábal, quien especificó que “en la farmacia del hospital no se encontraron esos medicamentos vitales, no había una dispensación de estos”.



Con respecto a la reutilización de insumos afirmó que el hospital tiene una “política de reutilización de insumos, con la que se debe tener mucho cuidado con algunos dispositivos médicos porque cuando el fabricante dice que no se pueden reutilizar, no se pueden reutilizar”.



Sin embargo, una de las mayores preocupaciones del Superintendente es que el hospital esté operando algunos servicios que no tiene habilitados. “Eso no le puede ocurrir al hospital. Aquí ya pusimos en conocimiento a la Secretaría departamental de Salud, le llegó el informe a la gerencia (del hospital)”, señaló el funcionario.



Esos servicios, como lo informó este medio, son internación oncológica, laboratorio de patología y diagnóstico cardiovascular, que según Aristizábal, “pueden poner en riesgo la vida de un usuario y también al hospital”. Agregó que, en cambio, “hay algunos servicios que están habilitados, que eso sí no los está prestando el hospital”.



Esos servicios son consulta externa de neurología, neurocirugía, dermatología, hemato-oncología, oncología y cirugía cardiovascular. La secretaria de Salud de Risaralda, Olga Lucía Hoyos, explicó que esos servicios no se prestan porque no hay contratación con EPS para operar los mismos.

Puede ser inviable

El Hospital San Jorge factura en promedio 9.500 millones de pesos mensuales y recauda 5.400 millones. Pero la nómina cuesta 5.368 millones de pesos. Eso significa que los gastos de personal se llevan el 56 por ciento de lo facturado y el 100 por ciento de lo recaudado.



Tras ratificar este hallazgo, el Superintendente afirmó que de no corregirse esta situación el hospital “sería inviable”.



“Preocupa que este es un hospital de referencia, este hospital hay que salvarlo, hay que mantenerlo vivo porque de él depende Chocó, Norte del Valle. Estos hospitales de mediana y alta complejidad tenemos que defenderlos a toda costa. Por eso hacemos estas intervenciones oportunas”, manifestó Aristizábal.



La Superintendencia volverá el 11 de abril próximo para revisar en qué van las correcciones a las anomalías encontradas y el plan de mejoramiento del hospital.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

CORRESPONSAL EL TIEMPO - PEREIRA