Essmar asume operación del agua y alcantarillado en Santa Marta

La Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), a partir de este jueves 18 de abril, asumirá el manejo total de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la capital del Magdalena, tras finalizarse el contrato por dos años con la empresa Veolia.

La decisión la dio a conocer el alcalde (e) Andrés Rúgeles, tras finalizar el comité de miembros de la junta directiva de la Essmar, en el que por más de cuatro horas se hicieron observaciones y se definió el plan de acción que implementará la Alcaldía para mitigar la crisis de desabastecimiento que tiene a más del 80 por ciento de la ciudad sin agua.



Rúgeles quien no respondió preguntas a la prensa y se limitó a leer un comunicado, reiteró su preocupación por los problemas que podría haber en la prestación del servicio. Lo anterior haciendo referencia a los cuestionamientos que hizo la Superintendencia de Servicios Públicos sobre las capacidades de la Essmar para garantizar la continuidad de la operación del acueducto y alcantarillado.



El mandatario designado por la Presidencia, dijo que “a la fecha no he recibido documentación indispensable para tomar decisiones, como los contratos celebrados por la administración de la empresa Essmar para asumir la prestación directa de los servicios de acueducto y alcantarillado, ni de los costos precisos mensuales de la operación a través de Veolia; los informes de auditoría; los conceptos técnicos, jurídicos y operativos para la prestación del servicio y el cronograma de transición operativa”.



Frente a lo anterior, Rúgeles solicitó la intervención de las autoridades de vigilancia y control para asegurar que la operación del Essmar cuente con un seguimiento especial en materia jurídica, contractual, técnica y de inversión en general, y estableció así mismo límites a la contratación directa que podría hacer el operador público con el fin de garantizar la transparencia de su gestión, así como una mejor prestación del servicio.

Respuesta del Essmar

Ingrid Aguirre, gerente de la Essmar, se defendió frente a los señalamientos hechos por el Alcalde, y también a través de un comunicado de prensa precisó que desde la entidad se ha dado contestación a todas las peticiones realizadas por el mandatario

encargado, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Procuraduría Regional del Magdalena.



“En ningún momento ha habido demora en las respuestas a las comunicaciones recibidas, a pesar del alto volumen, pues en un término de 15 días hemos recibido más de 10 de comunicaciones, visitas de la SSPD el 4, 11 y 12 de abril, visitas de la Procuraduría Regional los días en las cuales igualmente han realizado extensos requerimientos de información y todos han sido respondido a tiempo”, manifestó.



Aguirre sostuvo que la garantía de la prestación del servicio está asegurada en la medida que la Essmar continuará operando con el mismo personal que ha trabajado con Metroagua y Veolia, el cual cuenta con amplia experiencia en el manejo de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Plan de contingencia

A través de 67 carros tanques, cuatro tractomulas y un equipo logístico, la Alcaldía buscará garantizar el abastecimiento de agua potable a toda la ciudad, especialmente durante semana santa que se estima lleguen de vacaciones más de 150 mil turistas.



Las cuadrillas que surtirán el preciado líquido a las comunidades trabajarán en dos frentes: la zona norte y sur, allí trabajarán en la atención de la emergencia que afrontan en la actualidad más de 150 barrios, donde el servicio por red no se presta desde hace más de 20 días.



El plan de acción implementado por la Alcaldía, se desarrolla en respuesta a las consecuencias que ha dejado el intenso verano, el cual mantiene una reducción acelerada de los caudales de los ríos que alimentan el acueducto.



Adicionalmente, a la línea 116 de Veolia, la empresa Essmar habilitó la línea 4224915, para prestar la atención directamente en los puntos afectados.



El alcalde encargado Andrés Rugeles hizo un llamado a la ciudadanía samaria a ahorrar y hacer un uso responsable del agua ante la crisis que se vive en la Ciudad por el desabastecimiento de agua por el Fenómeno del Niño.



“No puede pasar más tiempo sin que entendamos que usar de manera adecuada los recursos naturales debe ser un modelo obligatorio de comportamiento”, enfatizó el alcalde encargado

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta

​En Twitter: @Rogeruv