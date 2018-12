En vivo: así avanzan las marchas de este miércoles en todo el país

Este miércoles 28 de noviembre Colombia vivirá una nueva jornada de protestas. Los estudiantes de universidades públicas las lideran y junto a ellos estarán diferentes organizaciones sociales, gremiales, agrarias, políticas, académicas, indígenas, campesinas y populares.



Las razones de estas manifestaciones son el rechazo a la reforma tributaria y pedir más financiación para la educación pública superior.



EL TIEMPO le reporta, en vivo, cómo avanza la jornada en las principales ciudades del país.

Minuto a Minuto

6:20 p.m.



El ministro de Defensa Guillermo Botero escribió en su cuenta de Twitter que la jornada fue exitosa en materia de seguridad y agradeció a la Fuerza Pública por su labor.



5:21 p.m.



¡Disturbios en Medellín! Desde las 4:30 p.m., unidades del Esmad se enfrentan con estudiantes a las afueras de la Universidad Antioquia, sobre la calle Barranquilla.



5:00 p.m.



Las marchas en Bucaramanga transcurren con tranquilidad. Los manifestantes salieron a las 3 de la tarde del campus central de la Universidad Santander, y se espera que a las 6 de la tarde lleguen al sector de Puerta del Sol.



4:47 p.m.



Los voceros estudiantiles siguen reunidos con el Gobierno para encontrar una solución a la crisis. Entre tanto, las marchas van llegando a su final y la Policía prepara el balance general de la jornada.



4:24 p.m.

En Bogotá, los estudiantes están concentrados afuera del parque San Andrés, pero todo en calma. Lo que se vive a esta hora es música en todas partes.



Algunos ya empiezan a dispersarse.



4:16 p.m.

Se inicia el retorno a casa, la gente comienza a salir de las oficinas para tomar el transporte. En el centro de Bogotá el taxi es más complicado, pero el transporte público colectivo Funciona muy bien y rápido



3:25 p.m.

Reabren varias estaciones de la calle 80: Carrera 53, Avenida 68, Ferias, Boyacá, Minuto de Dios, Granja Carrera 77 y Avenida Cali.



Siguen cerradas las estaciones Carrera 90, Quirigua y el Portal 80.



3:11 p.m.

En Bogotá, en la plaza de Bolívar, retorna la normalidad. En ese sector, no se han presentado incidentes.



3:02 p.m.

En el sur se complica la situación y el Esmad se enfrenta con los estudiantes en la avenida Primero de Mayo con 68, en Bogotá. El sector exacto es el barrio Timiza, en la localidad de Kennedy.



2:37 p.m.

A pesar de la lluvia, en el centrode Bogotá un grupo de trabajadores y miembros de sindicatos aún siguen escuchando las arengas de los diferentes líderes de las centrales obreras.

El centro de Bogotá. Foto: Hugo Parra / EL TIEMPO

2:23 p.m.

Las marchas de la Nacional y la Pedagógica, en Bogotá, empiezan a unirse en la calle 80.



2:18 p.m.

Llueve fuerte en el centro de Bogotá, en la plaza de Bolívar, y los manifestantes se dispersan.



2:07 p.m.

Estudiantes de la Universidad Nacional avanzan por la avenida Boyacá a la altura del centro comercial Titán Plaza, en Bogotá. Ahora tomarán la calle 80 hacia el occidente. Pese a la lluvia, los universitarios siguen marchando.



Los estudiantes de la Pedagogía, por su parte, se detuvieron a la altura de la calle 80 con carrera 90. Ocupan carril mixto sentido oriente - occidente y carriles de Transmilenio.

Marchas por la 80, en Bogotá. Foto: Camilo Peña / EL TIEMPO

2:03 p.m.

En la plaza de las Luces, frente al Centro Administrativo La Alpujarra, finalizó la marcha en Medellín.



Aldemar Salazar, del SENA: “La verdad es que tenemos que decirle al Gobierno y al presidente Iván Duque que este país va a salir adelante si nos educamos. Si seguimos como vamos, con una reforma tributaria solapada, no vamos a ningún lado”.



1:53 p.m.

Actos vandálicos se registran en la calle 80, en Bogotá. Encapuchados pintaron estaciones de la troncal que pasa por ese sector y atacaron instalaciones del Banco AV Villas. Funcionarios de la entidad financiera denunciaron que varias personas embistieron el local.

Ataque a AV Villas. Foto: Ana María Montoya / EL TIEMPO

Ataque a estaciones de Transmilenio en la 80. Foto: Ana María Montoya / EL TIEMPO

1:22 p.m.

Estudiantes de la Universidad Minuto de Dios se unen a la marcha de la Pedagógica en la calle 80 con Boyacá, en Bogotá. La marcha de la Nacional viene en la Boyacá con 63.



Por otra parte, en el centro de la ciudad, el senador Jorge Robledo encabeza marcha del Polo Democrático a la plaza de Bolívar.

Marchas por la 80 en Bogotá. Foto: Ana María Montoya / EL TIEMPO

1:20 p.m.

Tras cuatro horas de marcha en Cali, los manifestantes llegan a la plazoleta de San Francisco, donde estarán reunidos por un par de horas.



1:05 p.m.

Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, hay 8.500 personas en las calles, entre las marchas de trabajadores y de estudiantes. Se presentaron bloqueos intermitentes y grafitis en algunas estaciones y establecimientos comerciales.



Se habla que los estudiantes van al parque Simón Bolívar y eso no estaba acordado, dijo María Lucía Upegui, subsecretaria de seguridad.



12:47 p.m.

A los estudiantes de la Pedagógica no los dejaron bajar por la avenida 68 buscando la calle 26, en Bogotá, entonces se inician algunos disturbios.

Algunos disturbios en la avenida 68, en Bogotá. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

12:46 p.m.

En Medellín avanza con normalidad el grupo de marchantes que ya está llegando hasta la calle San Juan, vía que desemboca frente al Centro Administrativo La Alpujarra. Decenas de carteles representan a los sectores que acompañan la movilización. Los mensajes consignados en ellos manifiestan la inconformidad con las medidas económicas del Gobierno.

Marchas en Medellín por la avenida San Juan. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

12:45 p.m.

Movilización de la Universidad Nacional llega a la avenida Boyacá con 53. Ambos sentidos (sur y norte) están totalmente bloqueados. Se complica la movilidad en esa parte de Bogotá.

Estudiantes que salieron de la Universidad Nacional, en Bogotá, siguen su marcha. Foto: Camilo Peña / EL TIEMPO

12:42 p.m.

Manifestantes llegan a la calle 10 en Cali. La marcha que salió del parque de las Banderas va en este momento por la calle 10 con carrera 15. No obstante, hay dudas de si llegaran a la plazoleta de la Gobernación debido a que el recorrido siguió de largo en dirección hacia el norte de la ciudad.



12:41 p.m.

Finalizan marchas en Barranquilla. Salvo los bloqueos en la calle 30 y la calle Murillo, en total normalidad transcurrió en la ciudad la manifestación.



Estudiantes y sindicalistas exigieron de manera vehemente al Gobierno financiación para la educación pública y cumplimiento de los acuerdos que en el 2017 se hizo con el magisterio de educadores.



12:25 p.m.

La marcha que va por la avenida 26, en Bogotá, siempre ha estado protegida por la guardia indígena estudiantil, además de los policías. Los manifestantes no pueden sobrepasar el cerco de los indígenas.

Cerco de los indígenas Nasa en la marcha por la avenida 26, en Bogotá. Foto: Cmailo Peña / EL TIEMPO

12:20 p.m.

Marcha del sector judicial va llegando en este momento a la avenida Jiménez. A pocas cuadras de la plaza Bolívar, en el corazón de Bogotá.

Marcha del sector judicial en Bogotá. Foto: Hugo Parra / EL TIEMPO

12:15 p.m.

Docentes de Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) se unen a la marcha en Medellín. Van por la avenida Oriental y continuarán con el recorrido hasta la plaza de las Luces. La movilización finalizará en Alpujarra.



12:14 p.m.

Ante el bloqueo que se presenta entre la carrera 8 y la calle Murillo, en Barranquilla, Transmetro ordenó suspender la operación del sistema, como medida preventiva.



12:13 p.m.

Cantando, estudiantes le solicitan al Gobierno nacional mayores recursos. Las movilizaciones llegan a la estación de Transmilenio El Tiempo Maloka.

Marchas por la avenida 26, en Bogotá, llegan hasta EL TIEMPO Foto: Ana María Montoya / EL TIEMPO

11:54 a.m.

Miles de personas llegan a la Gobernación del Valle del Cauca, en el centro de Cali.



11:52 a.m.

En Medellín, los representantes de los trabajadores lideran las consignas de peticiones alrededor del paro nacional. Las marchas ya llegaron a la avenida Oriental de la ciudad.



11:50 a.m.

En la carrera 13, en Bogotá, los uniformados envían a los conductores que se movilizan sobre las calles aledañas a la carrera 13 para que pasen y no queden bloqueados por la marcha de trabajadores.



Todo transcurre en completa normalidad mientras que algunos vendedores aprovechan las imágenes de políticos para vender cosas alusivas a ellos y al mismo tiempo gritar sus arengas.

Carros son desviados en la carrera 13, en Bogotá. Foto: Hugo Parra / EL TIEMPO

11:43 a.m.

Marcha de trabajadores, en Bogotá, va por la carrera 13 hacia la calle 19 y luego retomará a la carrera Séptima hasta la plaza de Bolívar. La movilidad por ésta vía principal hacia el norte de la ciudad está en completa normalidad.



11:38 a.m.

Estudiantes de la Universidad Pedagógica, en Bogotá, marchan por la calle 80 con carrera 30.



11:33 a.m.

Yaneth Araujo marcha en Cali por un buen futuro en educación para sus nietos de 9 y 13 años.

Yaneth Araujo marchando en Cali. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

11:30 a.m.

Estudiantes de la Nacional llegan al Centro Administrativo Nacional (CAN), en Bogotá. Las marchas avanzan con normalidad, mientras que las estaciones de Transmilenio cerradas en sentido oriente - occidente son: CAN, Salitre el Greco, El Tiempo Maloka y Avenida Rojas.



11:28 a.m.

En este momento la marcha de trabajadores y sindicatos, en Bogotá, toma la carrera 13 a la altura de la calle 28, hacia el sur de la ciudad. Se recomienda a los ciudadanos que busquen vías alternas, como la avenida Circunvalar o la Caracas.



11:18 a.m.

Aunque una multitudinaria marcha salió del parque de las Banderas, en Cali, algunos manifestantes dijeron que todavía hay marchantes que esperan que la movilización avance.



La Policía no reporta incidentes en la capital del Valle.

Marcha en Cali. Foto: Policía Metropolitana de Cali

11:12 a.m.

Cientos de indígenas encabezan la marcha en Cali, que a esta hora pasa por la Biblioteca Departamental.

Marchas en Cali. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

11:08 a.m.

Algunos estudiantes maquillados y disfrazados acompañan todo el recorrido en Medellín mientas se unen a las consignas que no solo piden un aumento en la financiación, sino que también van en contra de la reforma tributaria del Gobierno.

Marchas en Medellín. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

11:05 a.m.

Estudiantes y trabajadores del Sena se unieron a la marcha en Barranquilla. También se encuentran los miembros del Centro Amplio Cívico por el rescate de la ciudad y personas del común.



10:53 a.m.

En Barranquilla avanza en completa normalidad la marcha por los dos carriles de la calle 30. El sol, que golpea duro a los marchistas, no ha sido obstáculo para bajarle la alegría al sonido de los tambores, la caña de millo y las maracas, que acompaña la movilización.

Marchas en Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

10:51 a.m.

La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali reporta que hay 1.200 policías en las calles, especialmente, en inmediaciones de los dos puntos de concentración de las movilizaciones. Entre tanto, hay monitoreo continuo desde la Policía Metropolitana.



Asimismo, cientos de indígenas siguen llegando al parque de las Banderas, en el sur de Cali, donde hay más de 2.000 personas. Las autoridades no reportan congestión ni alteraciones del orden público, pues la caravana de indígenas está siendo escoltada por guardas de la Secretaría de Movilidad municipal.



Entre tanto, la marcha de la avenida 3N con calle 23 norte continúa por la avenida 2N y llegará a la Gobernación del Valle. La Secretaría de Movilidad de Cali recomienda, en este paso del norte caleño, tomar como vías alternas la avenida 8N y la calle 25, para ir al sur de la capital del departamento y así evitar trancones en la calle Quinta.



10:48 a.m.

En Bogotá, avanza la marcha de los trabajadores sindicales y diferentes centrales obreras, desde el parque Nacional hasta la plaza de Bolívar. Van por la carrera séptima en el carril occidental.

Centrales obreras marchando en Bogotá. Foto: Hugo Parra / EL TIEMPO

10:43 a.m.

En Bogotá, además de los estudiantes de la Universidad Nacional, también están marchando personas de las universidades del Cauca, del Quindío, Javeriana, Andes y Externado.



Se estima que en la marcha que salió de la Nacional hay más de 6.000 estudiantes.



10:38 a.m.

En Bogotá, otras marchas de estudiantes avanzan por la avenida Gaitán Cortés con avenida Boyacá hacia el oriente.



Asonal judicial avanza por la avenida de La Esperanza a la altura de Corferias, con dirección al oriente.



10:35 a.m.

Miguel Villanueva, estudiante de la Universidad de la Amazonia (Florencia, Caquetá), es uno de los 45 estudiantes que salieron de esa institución para marchar en Bogotá.



“Nosotros salimos el día 6 de noviembre, llegamos a Neiva, donde se nos unieron 11 compañeros de la Universidad Surcolombiana. Fueron 16 días caminando, 548 kilómetros recorridos y 1.120.000 dados desde Florencia hasta la Plaza de Bolívar”, contó.



Villanueva aseguró que se despertaban a las 2:00 a.m. y caminaban hasta las 10:00 p.m.



“Los temas de seguridad fueron complejos, la carretera es salvaje y peligrosa, pero estábamos bien organizados y coordinados. La lucha por la educación es sin miedo, sin dar marcha atrás, estamos peleando por un mañana”, dijo.



10:25 a.m.

Con las palabras de distintos líderes de las organizaciones de estudiantes, trabajadores y de sectores como el agropecuario y el de la salud se cumple la último acto de la marcha en Villavicencio.

Marchas en Villavicencio. Foto: Hernando Herrera

10:23 a.m.

Miles de estudiantes en el parque de las Banderas, en Cali, empezarán a marchar hacia la Gobernación.

Estudiantes parque de las Banderas. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

10:18 a.m.

Comenzó la nueva jornada de movilización en Medellín encabezada por el Sindicato de Trabajadores de hogares infantiles de Antioquia, y seguida por docentes y estudiantes de las distintas instituciones de educación superior.

Marchas en Medellín. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

10:17 a.m.

Estudiantes, sindicalistas y profesores mantienen bloqueada, a esta hora, la calle 30, vía que conecta el centro de Barranquilla con el aeropuerto Ernesto Cortizzos.

Bloqueos en Barranquilla. Foto: EL TIEMPO

10:15 a.m.

Toda la avenida 26, en Bogotá, fue bloqueada en sentido oriente - occidente.



10:15 a.m.

Se estima que aproximadamente 5.200 juzgados del país entrarán en cese de actividades a causa del paro nacional, como consecuencia se dejaran de recibir más de 15.000 denuncias.



El vicepresidente del Sindicato ASONAL, Humberto López, afirmó que "la rama judicial se une a esta protesta generalizada en contra de las políticas económicas del Gobierno nacional, esa mal llamada ley de financiamiento que tanto daño le hace a toda la sociedad y a los judiciales de Colombia".



Según el sindicato, la afectación de la reforma a la rama judicial se verá en que eliminaría el 25% de los beneficios de los ingresos laborales, pasándolo a tributar en su totalidad y afectaría tanto a trabajadores activos como a los ya pensionados.

Juzgados de todo el país también están en paro. Foto: Carolina Infante

10:11 a.m.

En Manizales, estudiantes y profesores de la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional marchan por la zona del cable.



10:10 a.m.

La marcha por la avenida 26, en Bogotá, va encabezada por el Cabildo indígena Nasa. Servicios de Transmilenio en sentido oriente - occidente están tomando el carril occidente - oriente, los que vienen desde El Dorado circulan por carril mixto.

Cabildo indígena Nasa. Foto: Ana María Montoya / EL TIEMPO

10:08 a.m.

Al son de la caña de miño, las maracanas y las tamboras, los estudiantes de la Uniatlántico preparan la salida de la marcha. En estos momentos ya hay bloqueos en la calle 30.

10:05 a.m.

En varios municipios del Valle del Cauca hay movilizaciones. En Cartago, en el norte del departamento, va desde el parque Bolívar hasta la Alcaldía, con alrededor de 100 personas.



En Buga, en el centro de la región, el recorrido sale desde la sede de la Universidad del Valle. En Roldanillo, en el norte, la marcha sale desde el Instituto de Educación Técnica Profesional (INTEP) hasta el parque Elías Guerrero. En Buenaventura, unas 200 personas están concentradas en la de sede del Sena. Y en Palmira, 50 estudiantes partieron desde el parque Bolívar.



10:00 a.m.

Varias vías de Bogotá ya han sido bloqueadas: entre ellas la avenida 26 y la calle 13 por la carrera 24.



Tampoco hay paso en la calle 68 Sur con carrera 49D, sentido oriente - occidente. En esa zona se realizan desvíos para rutas alimentadoras de Transmilenio de vuelta por la calle 68F Sur hasta la carrera 49, retomando su ruta en la calle 68 Sur.



9:57 a.m.

Los estudiantes de la Universidad Nacional, sede Bogotá, se tomaron la avenid 26, de oriente a occidente. La vía fue cerrada.



Agentes de movilidad dicen que, por el momento, no hay desvío. Los buses de Transmilenio quedaron atrapados sobre la calle 26 con carrera 33, antes de la estación de Ciudad Universitaria.



9:47 a.m.

Estudiantes de la Universidad Nacional, en Bogotá, salen de la institución por la avenida 26.

Estudiantes de la Nacional, en Bogotá. Foto: Juan Carlos Mira / Citytv

9:45 a.m.

En Barranquilla, unas 100 personas se concentran a esta hora a las afueras del colegio Inem, ubicado en la calle 30. Desde allí se espera que arranque la movilización en la capital del Altlántico.

Concentración en el colegio Inem, en Barranquilla. Foto: EL TIEMPO

9:41 a.m.

Estudiantes de la Universidad Pedagógica, en Bogotá, acaban de anunciar que cambian su ruta de manifestaciones: ya no llegarán al parque San Andrés, si no que saldrán por la calle 72 hasta la Caracas, allí tomaran la Caracas hasta la 80, de la 80 irán al occidente hasta la 68 y allí tomaran la 68 al sur, para concentrarse en la 68 con 26.



9:36 a.m.

Juan Aguja, vocero estudiantil de la Universidad Nacional, aseguró que los estudiantes se están movilizando porque lo que ha prometido el Gobierno les parece insuficiente.



"Las exigencias de los estudiantes son concretas. Vamos por eso y vamos a ganar. Estamos unificados y estamos marchando en todo el país", dijo.



Aguja agregó que alrededor de 600 estudiantes llegaron a Bogotá desde diferentes partes del mundo y que se están quedando en las instalaciones de la Universidad Nacional.



"Los viajeros han subsistido gracias a donaciones de otros estudiantes y de docentes, pues la administración de la universidad no les ha colaborado", agregó.

Estudiantes de la Universidad Nacional empiezan a salir de la plaza del Che para iniciar movilización.. Foto: Ana María Montoya / EL TIEMPO

9:30 a.m.

Se registran concentraciones de estudiantes y centrales obreras en diferentes partes de Bogotá: SENA (13 con Caracas), Paloquemao y la Autopista sur a la altura de Escuela General Santander.



Además, se concentran docentes de Fecode en la plaza del Concejo (calle 34 con carrera 28), aproximadamente 200 personas.



9:21 a.m.

Decenas de indígenas llegaron a Cali en 20 buses escaleras, provenientes del norte del Cauca, para participar este miércoles en la toma de capitales en contra de la reforma tributaria y exigiendo recursos que garanticen la educación pública en el país. Los vehículos fueron arribando al parque las Banderas, uno de los dos puntos de partida de las dos movilizaciones en la capital vallecaucana.



A esta hora, hay tranquilidad tanto en esa zona del sur de Cali, como en el norte, cerca de la estación del Ferrocarril, donde funciona la sede de Metrocali en el cruce con la avenida 3N.

Indígenas del Cauca llegando a Cali. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

9:17 a.m.

150 personas, aproximadamente, se desplazan por el carril mixto en la carrera 10 con calle 13, en Bogotá. Van hacia el occidente y sin afectaciones, en este momento.



9:17 a.m.

En la glorieta de Villacentro, en Villavicencio, acaba de iniciar la marcha de estudiantes, trabajadores y sectores sociales. La manifestación se realizará por la avenida 40 y tiene como destino final la Plaza Los Libertadores, en el centro de la ciudad.

Marcha en Villavicencio. Foto: Hernando Herrera

9:10 a.m.

Estudiantes de la Universidad Nacional, sede Bogotá, comienzan a reunirse en la plaza Ché. Según voceros de los universitarios, la movilización comenzará a las 10 de la mañana, debido a que están esperando a los estudiantes que vinieron de otras regiones.



Los jóvenes llegaron este martes y pasaron la noche en la Concha Acústica de la Nacional. Vienen del Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Quindío y Risaralda.

Estudiantes reunidos en la Universidad Nacional, en Bogotá. Foto: Camilo Peña / EL TIEMPO

9:05 a.m.

Para evitar ataques a sus fachadas varios establecimientos de comercio en el país han cubierto sus ventanales y paredes con polisombras y mallas.

Edificios cubiertos con polisombras y mallas. Foto: Hugo Parra / EL TIEMPO

9:00 a.m.

La carrera 10 sentido sur y norte, en Bogotá, que por lo general es un nudo en el carril particular a esta hora, está sin ninguna congestión. Lo mismo sucede en otras vías de la capital como la carrera 80 y la avenida Boyacá hacia el norte.



8:40 a.m.

Calle 80, en Bogotá, con tráfico normal en carril de TransMilenio y carriles mixtos. Las estaciones desde la carrera 47, por esa troncal, están custodiadas por el Esmad.

Pancarta en puente sobre la avenida 26, en Bogotá. Foto: Ana María Montoya / EL TIEMPO

8:05 a.m.

El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, invita a usar la bicicleta y no a sacar el carro en esta jornada de movilizaciones.



7:20 a.m.

En Bogotá las marchas están programadas para iniciar a las 8 a. m. Las principales vías posiblemente afectadas serán la Calle 26, Avenida Boyacá, Calle 80, carrera 10, carrera 7a, NQS y calle 45.



Se prevé que las marchas que salen desde las universidades Pedagógica, Distrital, Colegio Mayor de Cundinamarca y Nacional lleguen al parque San Andrés, en la localidad de Engativá. Mientras que se espera que las movilizaciones de Fecode y centrales obreras lleguen a la Plaza de Bolívar.



7:15 a.m.

En Bucaramanga, los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, UIS, saldrán a protestar a las 2 de la tarde. La marcha partirá desde el campus central de la institución, y el recorrido previsto por los estudiantes será la carrera 27, luego subirá por la calle 32 hasta la carrera 33 para bajar nuevamente por la calle 56 hasta el sector de Puerta del Sol.



7:10 a.m.

En Barranquilla, los estudiantes de la Universidad del Atlántico se concentrarán, desde las 10 a.m., en el colegio Inem de la calle 30, para luego bajar por la carrera 8 y tomar la calle Murillo, en el sur de la ciudad. Hasta el momento en esta ciudad solo se ha confirmado la marcha de los universitarios y no de movimientos sociales.



7:05 a.m.

Estudiantes, profesores, transportadores y centrales obreras se reunirán en el parque de Los Deseos, contiguo a la Universidad de Antioquia, a las 9 a.m.



7:00 a.m.

En Cali se esperan marchas desde el sector de La Estación, cerca de la sede administrativa de Metrocali, en el norte. Allí se congregarán docentes, estudiantes, sindicalistas, transportadores y comerciantes de distintos sectores.