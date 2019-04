En Semana Santa hubo 112 muertos en accidentes, 86 menos que en 2018

Con una cifra preliminar de 112 muertos en las vías del país durante la Semana Santa, el Gobierno Nacional informó ayer que hubo una reducción de un 43 por ciento. Esto quiere decir que fallecieron 86 personas menos que en el 2018.



Las cifras también arrojaron 1.132 lesionados en accidentes de tránsito en las vías, un 9 por ciento menos que el año pasado –en la misma época–, cuando se registraron 1.251.



Juan Camilo Ostos, viceministro de Transporte, aseguró que hubo una reducción de la accidentalidad en las carreteras del 13 por ciento, durante los días de descanso, “pasando de 1.048, en el 2018, a 913, en el 2019, con 135 accidentes menos”.

Agregó que se impartieron 9.374 comparendos, entre otros 1.358 por revisión técnico-mecánica, 1.986 por no portar la licencia de conducción, 1.133 a motociclistas por no tener el seguro obligatorio y por adelantamientos en zona prohibida fueron 456 sanciones.



Por su parte, el coronel Rolfy Jiménez, subdirector de Tránsito y Transporte, dijo que se hicieron 3.000 pruebas para verificar el estado de embriaguez de los conductores, de las cuales 228 salieron positivas.



Aunque Ostos dijo que las cifras habían mejorado, precisó que aún falta más prevención “para lograr que no haya fallecidos ni lesionados durante las vacaciones”.



EL TIEMPO