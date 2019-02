Gobernadores piden ayuda para pago de Plan de Beneficios de Salud

Los 32 gobernadores reunidos en el municipio de San Agustín, Huila, le dijeron al presidente Iván Duque, presente en esta cumbre convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), que no hay plata para pagar la crecida deuda de los servicios del No PBS ( Plan de Beneficios de Salud) o los servicios, actividades e intervenciones a los que tienen derecho todos los colombianos en la seguridad social.

La vocería la tomó Carlos Julio González Villa, gobernador del Huila y presidente de la FND, quien recalcó una y otra vez que los departamentos ya no tienen recursos para estos pagos que ascienden a unos 2.2 billones de pesos.

"Presidente, no tenemos cómo pagar el No PBS, las rentas de los departamentos son insuficientes”, afirmó el gobernador del Huila y agregó que llegó la hora de tomar el toro por los cuernos y tomar las decisiones a que haya lugar de un sector que sigue en cuidados intensivos.



"Rechazamos el enriquecimiento de particulares pues nada más peligroso que el contubernio de negocios de los aseguradores (EPS del régimen subsidiado) que afecta la red pública hospitalaria", dijo Carlos Julio González.

Por No PBS Huila debe ya 60.000 millones de pesos., Cauca 68.000, Valle 180.000, Tolima 70.000 y Antioquia 280.000 millones.



El médico Carlos Arango, especialista asesor de la Federación Nacional de Departamentos, señaló que los departamentos han venido financiando los servicios No PBS el cual corresponde a procedimientos y tecnología que no están cubiertos por los recursos que regularmente provee la seguridad social en salud (UPC) dentro del régimen subsidiado.



Señaló que las entidades territoriales soportan hoy día un gasto que se ha hecho insostenible debido a un crecimiento desproporcionado.



Por ejemplo, en 2013 la deuda era de $400.000 millones y a junio de 2018 ya superaba los 2. 2 billones de pesos.



La situación es particularmente crítica para los departamentos y para los distritos porque son ellos los responsables de gestionar el financiamiento del régimen subsidiado que cubre a 22,5 millones de pacientes.



En la cumbre de San Agustín los gobernadores le han propuesto al Gobierno Nacional que asuma la competencia del manejo del No PBS, de manera integrada.



Esa propuesta, que sería incorporada a uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, tendría la ventaja que permitiría identificar a los pacientes que realmente requieren de esos servicios. Además, les pondría límite a los valores de los recobros y daría una garantía de sostenibilidad financiera al sistema.

