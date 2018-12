En Magdalena cada día se atienden dos partos de venezolanas

Al menos dos partos de mujeres venezolanas se presentan a diario en los municipios del Magdalena.



El dato fue revelado esta semana durante la XIV Mesa de Coordinación Migratoria del país, que se cumplió en Santa Marta, en la que se concluyó que las problemáticas de mayor gravedad en el Magdalena, están integradas en el sector salud.



La aguda problemática de falta de planificación y conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, también se extiende en la deuda con el servicio de salud y los casos de VIH que afloran en los rincones del departamento.

Las declaraciones entregadas por Felipe Muñoz, gerente de Frontera con Venezuela de Presidencia, también incluyeron el tema de salud, donde hay una deuda de 1.600 millones de pesos con la red pública del departamento y 3.600 millones de pesos con la red del Distrito, por lo que el Ministerio de Salud debe buscar los recursos para cancelar esas deudas.



“Es una gran prevalencia de mujeres embarazadas, a diario se presentan dos partos de mujeres venezolanas en los municipios del Magdalena sin contar a Santa Marta”, admitió el funcionario nacional, quien agregó que otra preocupación es la prevalencia de venezolanos en pruebas de VIH.

Censo de venezolanos

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores el Magdalena es uno de los 14 departamentos priorizados en el país y el tercero en la región Caribe. En esta zona residen cerca de 42 mil venezolanos, de los cuales 29 mil se encuentran en Santa Marta, lo que equivale al 70 por ciento de esa población.



Según Felipe Muñoz, gerente de Frontera con Venezuela de Presidencia, en el Magdalena se censaron 30 mil venezolanos y solo 17 mil han sacado el Registro Especial de Permanencia.



Las cifras indican que de ese número superior a los 40 mil, 66 por ciento mujeres y 34 por ciento hombres.



Según la Secretaría de Salud del Magdalena, se ha atendido a 3.820 migrantes venezolanos, lo cual ha generado una deuda de 1.600 millones de pesos a nivel departamental y 3.600 millones de pesos a nivel distrital.

Juan Sierra, coordinador del área de prestación de servicios de salud de la Secretaría de esta cartera Departamental, afirmó que “el inconveniente principal se centra en que, la consulta externa, la electiva, no está prevista en nuestro marco normativo para el proceso de atención. Desde ahí, se empieza a tener problemas”.



Añadió que el problema con las embarazadas es “que no podemos realizar un control pre natal, ni ecografías, y sin embargo, estamos corriendo el riesgo para evitarnos un problema de mortalidad. Lo segundo, el alto costo. Por lo menos, en el departamento ya tenemos la primera tutela fallada a favor de una persona con VIH, por problemas de los recursos asignados para trabajar en este tema. Y tercero, como saben que no se están atendiendo desde consultas externas, se acercan por urgencias. Y peor aún, ingresan al país buscando la atención inmediata para una enfermedad crónica, se resuelve en caso de una diálisis, y se devuelven para su país o se van para otra ciudad con el mismo propósito”, explicó Sierra.



Palacios, coordinadora de Promoción y Prevención, manifestó que los casos más comunes por los que se tratan los pacientes venezolanos son: la sífilis estacional, desnutrición en menores de 5 años, morbilidad materna extrema, VIH y violencia sexual y de género.



“Toca decir también que, dentro de los eventos que más carga tienen para la prestación de servicio, está toda la parte ginecostrética, la atención del parto y el control prenatal. Esto ha tenido a carga muy alta para el departamento”, aseguró Palacios.

Cifras en el Caribe

El Atlántico es el cuarto departamento con mayor presencia de migrantes venezolanos, 105.459, según datos con corte al 1 de noviembre de Migración Colombia; este departamento fue priorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Gerencia de Frontera de Presidencia de la República y Migración Colombia para establecer la Mesa de Coordinación Migratoria.



Según cifras entregadas por las autoridades locales de Barranquilla y el Atlántico, durante la Mesa de Coordinación Migratoria, en el departamento el sistema de salud está atendiendo al menos cinco partos diarios; se han brindado más de 6.000 atenciones a mujeres embarazadas en Barranquilla; hay 5.136 niños en el sistema de atención del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) de la regional del Atlántico.

Por su parte Bolívar alberga 32.000 ciudadanos venezolanos de forma permanente, y Cartagena, con el 90 por ciento, es la ciudad con mayor concentración de esa población en la región.