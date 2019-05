En La Guajira pescaron un Tiburón Ballena

Los pescadores de Puerto Bolívar en el Cabo de la Vela, departamento de la Guajira despertaron ayer viernes con el pez más grande que sus ojos jamás hubieran visto enredado en las insípidas redes de pesca que usan a diario.



"El animal aún jadeaba pero debido al peso a los hombres les fue imposible regresarlo al agua salada", le dijo a este diario un pescador de la zona, vía telefónica.

“Recibimos la información de una pesca irregular por parte de un grupo de pescadores que habían arrastrado a una especie muy grande hasta la playa, nos llegó el material fotográfico donde evidenciamos que se trataba de una especie de tiburón ballena, en vía de extinción”, le dijo a EL TIEMPO Hugo Mesa, capitán de puerto de Bolívar.

El animal fue desaparecido por la comunidad Foto: archivo particular

No obstante, cuando las autoridades llegaron hasta la playa no había rastros del animal que según expertos era un tiburón ballena.



El TIEMPO se comunicó con Corpoguajira, maxima autoridad ambiental de la región, pero no hubo respuesta



