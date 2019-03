En caso de peaje, hay optimismo por diálogo que abrió Viceministro

Quienes se oponen a la permanencia del peaje Cerritos II, ubicado en Pereira, para financiar la doble calzada Cerritos - La Virginia, tienen hoy otro tono de voz, otro semblante.

Esa nueva actitud se debe a la visita, la semana pasada, a Cartago (Valle del Cauca), del viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, quien accedió a reunirse con los líderes de la ‘cruzada’ por el desmonte del mencionado peaje.



Gutiérrez por lo menos los escuchó, situación que no se ha dado en Pereira. De hecho, a finales del mes pasado, en una reunión, a puerta cerrada, en la sala de juntas de la Cámara de Comercio, estuvo el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Louis Kleyn, socializando el proyecto Cerritos - La Virginia, Pereira - La Victoria, ante un reducido grupo de invitados.



El proyecto Cerritos - La Virginia, Pereira - La Victoria sería desarrollado por un privado, una nueva concesión, a la que se le entregaría el peaje Cerritos II.



Cabe recordar que el peaje Cerritos II está en manos desde el 2004 de la Concesionaria de Occidente, que opera la vía Pereira - La Victoria (Valle del Cauca) y que este año concluye. A la salida del concesionario, la idea del Gobierno Nacional no es retirar la caseta de cobro sino devolverla al Instituto Nacional de Vías (Invías) para que de esta salgan los recursos para financiar la doble calzada Cerritos - La Virginia y para el mantenimiento de la vía Pereira - La Victoria.



Para el vocero del Comité Cívico Empresarial de Pereira y Norte del Valle, Javier González, lo más importante de la reunión con el Viceministro es que él se llevó la propuesta de los opositores al peaje y prometió que la iba a analizar.



“Él (el Viceministro) nos manifestó que el Gobierno Nacional quería dialogar con los comunidades, escucharlas y mirar las soluciones a sus observaciones, posiciones o propuestas. Que hacer reuniones a puerta cerrada, con unos sí y con otros no, ignorándolos, no era el talante del Gobierno Nacional”, afirmó González.



El Viceministro se comprometió a revisar la propuesta con su grupo de trabajo, comentarle las inquietudes al estructurador privado del proyecto para buscar “acompasar” el proyecto con los requerimientos y buscar una salida.



Además, el funcionario, anunció que se acordó iniciar mesas de trabajo en las que estará sentado el privado interesado en el proyecto.



Nuevamente, en un mes, es decir, antes de Semana Santa, habrá una nueva reunión en Cartago. En esa reunión el Viceministro espera tener una solución a los reparos al proyecto o seguir con el diálogo.

Preocupa la accidentalidad

A esa reunión asistirá el Vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, ya que al Gobierno Nacional, según el Viceministro de Infraestructura, le preocupa el número de personas fallecidas en el tramo Cartago - Obando - La Victoria. “Tenemos más de 200 muertos, en un lapso de tiempo que no es tan largo, y nos preocupa”, aseveró Gutiérrez.



Y es que en Cartago, Obando y La Victoria, desde hace varios años, hay quejas constantes por las condiciones de seguridad vial del tramo Cartago - La Victoria, hecho que admitió el Viceministro.