En Cartagena, torres de 'Aquarela' bajarían a 20 pisos cada una 

El pasado lunes la constructora del polémico proyecto multifamiliar Aquarela, que busca construir 6 torres para apartamento de 30 pisos cada una, a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de barajas, joya patrimonial de Cartagena, presentó ante el Ministerio de Cultura una propuesta para desenredar los líos de la obra.



En la primera mesa del año de conciliación con el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cartagena, la Constructora propuso pasar de ser un proyecto con 6 torres de 30 pisos, a uno de 5 torres de 20 pisos cada una.



De tal manera que, según la Constructora Calle 47 S.A.S, se dejarían de construir 130 de los 956 apartamentos planteados inicialmente, para así bajarle altura a las torres que amenazan con quitarle visual al Castillo San Felipe.

No obstante, ni el Ministerio de Cultura, ni el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, reciben aún la propuesta por escrito por parte de la constructora.



El próximo 6 de febrero el Ministerio anuncia si acepta o no la propuesta planteada por la Promotora Calle 47 S.A.S., que ejecuta la obra.



La declaratoria de patrimonio inmaterial de la humanidad que hoy ostenta Cartagena está en peligro por cuenta del proyecto urbanístico para vivienda de interés social.



“Pese a que Cartagena hoy no se encuentra en la lista de ciudades en riesgo de perder su declaratoria patrimonial, de no llevar a cabo acciones para protegerla, sí podría ingresar en esta lista en la próxima cumbre mundial del patrimonio que la Unesco celebrará en junio del 2019, y posteriormente podría perder dicha declaratoria”, le había dicho a EL TIEMPO Alberto Escovar, director de patrimonio del Ministerio de Cultura.



Cartagena