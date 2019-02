En Cartagena declaran desierta adjudicación del PAE

El alcalde Pedrito Pereira Caballero y su grupo evaluador declararon desiera la licitación para el servicio de alimentación escolar de los colegios oficiales de Cartagena.



“Vamos a reunirnos con el equipo económico y técnico de la Secretaría de Educación y el área jurídica del Distrito porque no nos interesa un solo proponente. Lo importante es que tenemos garantizado el servicio de alimentación hasta el 29 de marzo próximo o hasta cuando se agote el presupuesto actual, y tenemos un tiempo prudente para dentro de la transparencia y los parámetros legales garantizar el servicio de alimentación escolar”, dijo el funcionario a la radio local.



La Unión Temporal Crecer por Colombia 2019, fue la única oferente en el proceso de liquidación declarado desierto, interpondría recurso de reposición.

Según Pereira Caballero, la oferta que presentó la La Unión Temporal Crecer por Colombia 2019 cumplió la evaluación financiera, pero no cumplió con la jurídica ni con la técnica, puesto que no certificó el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral de sus integrantes, ni cuenta con la capacidad instalada o bodega.



La falta de un contrato claro para el PAE preocupa porque el año anterior los estudiantes de Cartagena no recibieron el alimento un solo día.



