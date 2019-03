El plantón con el que los bumangueses pidieron respetar el agua

Cientos de ciudadanos, ambientalistas y líderes políticos se concentraron en la carrera 27 con calle 36 en Bucaramanga en la tarde de este viernes, en medio del día mundial del agua, para manifestarse a favor de este líquido y pedir que no otorguen licencias para minería en zonas aledañas al páramo de Santurbán.



John Mosquera, un ciudadano que asistió al plantón, aseguró que salió a marchar para evitar que las empresas mineras contaminen el agua, “debemos tomar conciencia del medio ambiente, están en peligro las fuentes de vida, si no nos organizamos para protegerlas las multinacionales mineras van a llegar a explotar masivamente nuestro terreno y nos van a dejar desolación y pobreza, se llevan el oro y a nosotros no nos dejan absolutamente nada”, aseguró Mosquera.

En sancos y son su tradicional girasol en la camisa, el representante a la Cámara por Santander, Fabián Díaz, se unió al plantón, “estamos exigiendo que se le niegue la licencia ambiental a Minesa, la licencia para destruir y envenenar nuestro ecosistema sagrado. En nuestra fábrica de agua quieren desarrollar un proyecto mega minero utilizando más de 35mil toneladas de explosivos para sacar más de 65 millones de toneladas de roca que van a terminar envenenando y contaminando nuestras cuencas de más de 2 millones de personas”, añadió Díaz.

Con una gran bandera de Colombia cientos de ciudadanos salieron a las calles. Foto: Diego Rueda

Algunos hinchas del Atlético Bucaramanga, también se unieron a esta protesta, con camisetas del equipo y los instrumentos que llevan al estadio, acompañaron a los ciudadanos con cantos a favor del agua.

Hinchas del club Atlético Bucaramanga se unieron a la manifestación. Foto: Jaime Moreno/EL TIEMPO

La carrera 27 con calle 36 estuvo bloqueada toda la tarde de este viernes por el plantón. Foto: Jaime Moreno/EL TIEMPO

Por su parte, la multinacional minera Minesa, que está esperando obtener la licencia ambiental por parte de la Autoridad de Licencias Ambientales, ANLA, para extraer más de nueve millones de onzas de metales en zona aledaña al páramo de Santurbán, efectuó un masivo evento cultural en el parque de Las Cigarras de Bucaramanga, con líderes y ciudadanos.

La multinacional minera Minesa, efectuó un evento en el parque de Las Cigarras. Foto: Suministrada

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga@mariasrodriguez