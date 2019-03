Recomiendan no consumir agua del río Lengupá por posible contaminación

Debido a una mortandad de peces presentada en Campohermoso, Boyacá, este 22 de marzo, autoridades ambientales del departamento sugieren a las comunidades mantener distancia con los ríos Lengupá y Upía, por el peligro que estos pueden representar.

El cuerpo de bomberos de Campohermoso reportó el pasado viernes una mortandad de peces en el cauce del río Lengupá que fluye por el municipio. Corpochivor acudió para atender la emergencia y detectó que el problema se había originado por un deslizamiento de tierra ocurrido río arriba.

El día 21 de marzo en la noche, madrugada del 22, se presentó una avalancha con mucho lodo y árboles FACEBOOK

TWITTER

“Nuestros técnicos recorrieron el río, aguas arriba, atravesando los municipios de Páez, Miraflores y Zetaquira, todos estos tenían la misma situación de mortandad de peces. Finalmente, llegando a Rondón, se detectó que de allí provenía la situación crítica, una avalancha con gran cantidad de lodo y árboles”, aseguró Fabio Guerrero, director general de Corpochivor.



Los expertos tomaron muestras de agua que en estos momentos son objeto de análisis. Las muestras se recogieron en conjunto con Corpoboyacá y Corporinoquia, en los ocho municipios afectados. Estos son: Campohermoso, Rondón, Páez, Zetaquira, Santa María, Sabanalarga, Miraflores y San Luis de Gaceno.

“Se están manejando varias hipótesis, como que se destapara alguna fuente natural de hidrocarburos, que el agua hubiese tenido contacto con alguna roca salina del sector o que hubiese un químico ilegal en la zona. Pero, hasta no tener resultados de las muestras no se puede proceder” explicó Guerrero. Además, comentó que las muestras tardaran aproximadamente 3 días en ser analizadas.



Ecopetrol y Ocensa, empresas de hidrocarburos del sector, aseguran no haber presentado problema con sus oleoductos y que no existe ningún derrame de sustancias, provenientes de ellos, que puedan contaminar el río.

Advertencia a la comunidad

La cofradía de corporaciones ambientales del departamento trabaja en conjunto con las oficinas de gestión de riesgo y alcaldías municipales, para llevar a cabo la labor social correspondiente. Se han encargado de avisar a las comunidades afectadas sobre el peligro de consumir los peces o el agua del río.



Por el momento, el llamado a no tener contacto con el afluente es principalmente a los campesinos del sector, aseguró el director de Corpochivor, debido a que las partes más grandes de los municipios no se abastecen directamente del agua del río Lengupá.

NACIÓN