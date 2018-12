La modelo Emily Ratajkowski pasó Navidad en Cartagena

Una vez más Cartagena volvió a recibir la visita de grandes personalidades de la farándula internacional. En esta ocasión, quien estuvo en la ciudad fue la modelo Emily Ratajkowski.

Emily Ratajkowski en las playas de Bolívar. Foto: Tomada: @emrata

La también actriz pasó Navidad en la ’heroica’ y, en su cuenta oficial de Instagram, publicó fotos de su visita.



“¡Merry Christmas from our family to yours! (Feliz Navidad de mi familia para ustedes). ¡Muchas gracias, Cartagena!”, escribió Ratajkowski en la red social.

Emily Ratajkowski junto con sus padres en la Ciudad Amurallada. Foto: Tomada: @emrata

En las imágenes se le ve en las hermosas playas de Bolívar y en el sector de la Ciudad Amurallada.



Su madre, Kathleen Balgley; su padre, John David Ratajkowski; y su esposo, Sebastian Bear-McClard, acompañaron a Emily en su viaje a Colombia.

Ratajkowski y su esposo. Foto: Tomada: @emrata

