El vallenato se plantea retos ante la era digital

Desde el punto de vista industrial, el negocio de la música cambió con la llegada de la era digital de la que tanto se habla en estos tiempos.

Es por eso que, aprovechando el marco del Festival Vallenato en Valledupar, la plataforma de streaming Deezer y Sony Music realizarán hoy, a partir de las 9 de la mañana, el conversatorio ‘El Futuro del Vallenato en la era digital’.



Será en la Biblioteca Departamental de la capital del Cesar, donde personalidades como Rolando Ochoa, Jorge Iván ‘El Churo’ Díaz y Karen Lizarazo, acompañados de Luis Gabriel Castillo, gerente de Deezer para la Región Andina y Cono sur, y el director de A&R de Sony Music, Guillermo Mazorra disertarán sobre los desafíos que enfrenta el género vallenato de cara a las distintas maneras en las que se consume la música en la actualidad.



Mazorra, quien ha sido testigo de los caminos que ha tenido que tomar la música para seguir llegando a las masas, le adelantó a EL TIEMPO que entre los temas que se tocarán hoy no podrá escaparse el rezago por el que pasan los artistas del folclor vallenato cuando se trata de posicionar sus propuestas globalmente.



“El negocio cambió y hay que entenderlo. El vallenato está en crisis en cuanto a su masificación debido a que sus exponentes, un gran número, no se han puesto a tono con las tendencias digitales de hoy en día. Ya no podemos insistir en entregas solo de la música, pues cada artista debe crear muy bien su estrategia de acuerdo a su mercado y pensando en agrandarlo”, manifestó.



El directivo recordó que hace 20 años ese sello musical tenía en su catálogo a por lo menos 18 artistas del género y todos estaban muy bien posicionados, pero hoy, si se analizan los listados de las plataformas de streaming, no aparecen en el escalafón más de tres canciones de ese mismo número de cantantes.



“De eso vamos a hablar en el conversatorio: de cómo incentivar a los talentos de hoy a reinventarse y fortalecer las ganas de aprovechar lo que la tecnología de hoy ofrece para entender, por ejemplo, los hábitos de consumo como lo permiten las plataformas de streaming cuando cada semana se suben más de 18.000 canciones a nivel mundial”, sostuvo Mazorra.



Una de las estrategias a las que les apuestan quienes hacen parte de la industria musical y que para Sony Music no es ajena, tiene que ver con la incorporación de talleres creativos conformados por los más excelsos de la composición y producción a nivel latino, (en el caso de esta parte del mundo), que con el mismo artista hacen canciones a la medida de quién las va a cantar con un concepto claro y definido.



“Es que cuando se lanza una canción hoy, esta llega a todo el mundo a través de las plataformas, por eso los contenidos deben ser más globales sin perder la esencia de cada género”, concluyó Mazorra.



Rolando Ochoa, quien lanza en estos días un álbum cantando sus canciones en 20 años de carrera, destacó que hoy la música no solo se escucha sino que “también se ve”.



“Hay que pensar en un buen conjunto, pero también en un comunity manager y todo un equipo más robusto. Las redes sociales me permiten estar más cerca de mis seguidores”, agregó.



La era digital permite, por ejemplo, que hoy, en el evento, se lance O te acuso con Dios, canción inédita de Martín Elías, de la autoría de Omar Geles.

ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ

​Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Andretuz