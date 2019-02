‘No se permitirá el mototaxismo en Manizales’: autoridades

Tras las denuncias hechas por el gremio de taxistas de Manizales acerca de la constante presencia de mototaxis en barrios de la ciudad, la Alcaldía afirmó que serán estrictos los controles ya que este servicio es ilegal.

Julián Osorio, vocero del gremio taxista, indicó que en las últimas semanas se ha hecho seguimiento a por lo menos cinco personas prestando este servicio, por lo que están en proceso de enviar las pruebas a la Superintendencia de Trasporte.



“Sabemos que la actividad está permitida de cascos urbanos hacia zonas veredales, pero no personas, sino víveres. El problema es que también se está presentado entre barrios e incluso a través de una aplicación móvil”, expresó Osorio.



El secretario de Trasporte, Carlos Alberto Gaviria, indicó que hasta el momento han sido inmovilizadas cuatro motos, por lo que mantendrán alertas a las denuncias de la comunidad. “Vamos a estar muy pendientes para detectar esta clase de servicios ilegales, moto que sea identificada, moto que será inmovilizada, porque la gente debe entender que es un peligro montarse en una moto con cascos sin medidas de seguridad o higiene”.



Gaviria agregó que como consecuencia de esta práctica no solo se detiene la moto, sino que se suspende la licencia del conductor.



De acuerdo con el secretario, el seguimiento estricto no solo se debe a la ilegalidad del servicio, sino a que muchas motos están en las calles “sin revisión técnico-mecánica o SOAT”.

​

Mientras tanto, los taxistas alistan las pruebas para presentarlas en la próxima Mesa Nacional del Transporte que se hará el 27 de este mes en Bogotá.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES