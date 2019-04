El Hospital Universitario de Sincelejo se quedó sin especialistas

A raíz de la deuda en sus honorarios, que asciende a 27 meses de servicio, los médicos especialistas del Hospital Universitario de Sincelejo, decidieron no renovar sus contratos, vencidos el pasado 31 de marzo, quedándose así el ente de salud más importante del departamento, sin los servicios especializados.

Con esta profunda crisis que ya tocó fondo, los pacientes dejarían de recibir los servicios de ginecología, cirugía general, pediatría, cirugía pediátrica, obstetricia, neurocirugía, ortopedia y medicina interna.



Son en total 50 galenos los que decidieron hacer un alto en las atenciones, ante los constantes incumplimientos para la remuneración de su trabajo.



El ginecólogo Guillermo Carriazo, quien lidera una de las agremiaciones de médicos especialistas, indicó que “en estos momentos, les deben todo el año 2015, 2018 y lo que va corrido del 2019”.



Agregó, que ya se dialogó con el director del ente hospitalario Jorge Ducuara, a quien se le solicitó de manera urgente una reunión con el gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero, quien asumió como compromiso sacar avante la crisis que afronta el HUS. Sin embargo, aún no ha podido cumplir esta promesa que el dirigente hizo en campaña.



“En los 20 años que llevo aquí en el HUS, se habían presentado crisis que no superaban los 7 meses en el retraso para los pagos, pero lo que está sucediendo en estos momentos, nunca había pasado. Si el Gobierno Nacional no da el apoyo, terminarán cerrando el hospital”, sentenció el médico especialista.



Por su parte el médico internista Sigilfredo Arrieta, que tiene 40 años al servicio del Hospital Universitario precisó que la crisis es muy grave, por la situación que afrontan los trabajadores y del ente en general.



“Los que hacemos parte de la cooperativa Asociación de Médicos de Especialistas del Caribe (Amedicar), nos adeudan 3 meses del 2014, todo el 2015 y el 2018, 8 meses del 2017 y 2 meses del 2019”, explicó molesto y preocupado el internista.



A este ‘coma’ médico, se agrega que la planta de empleados del Hospital, entró desde ayer a realizar paros de 3 horas diarias, de manera escalonada, debido a que les adeudan 16 meses de prestaciones sociales y 3 meses de salarios.

LUZ VICTORIA MARTÍNEZ

Para EL TIEMPO

Sincelejo