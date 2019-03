‘El Eje Cafetero sigue en silencio sísmico’

“Este sismo es de los esperables en la región, seguimos en el silencio sísmico, que se refiere a que no se han presentado sismos que causen daños graves en los últimos 20 años y este no los causó; es decir, seguimos esperando”, señaló Armando Espinosa, geólogo y docente de la Universidad del Quindío, luego del temblor del sábado a las 2:21 de la tarde.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo como epicentro a Versalles, Valle del Cauca, con una magnitud de 6,1 y 124 kilómetros de profundidad. De acuerdo con las autoridades, el temblor del sábado dejó daños leves en algunos municipios del Eje Cafetero y del Valle. Cabe recordar que el terremoto de 1999 tuvo una magnitud de 6.2 grados y una profundidad de 18.6 kilómetros.

Precisamente, hace dos meses durante la ponencia de apertura del Encuentro Nacional en Riesgo Sísmico que conmemoró las dos décadas del sismo del 25 de enero de 1999 y que afectó principalmente a Armenia, el geólogo Espinosa advirtió sobre este silencio sísmico de aproximadamente 20 años.



Según Espinosa, durante el siglo XX se presentó un sismo con daños graves cada 5 años; sin embargo, en los últimas dos décadas no se ha presentado ninguno. “Entre más largo sea ese silencio sísmico, peor es lo que se puede esperar. Sin querer asustar a nadie, en Colombia llevamos 20 años sin grandes sismos, y eso no es normal y no es bueno”, había manifestado el geólogo.

Para el geólogo, “seguimos en el silencio de los sismos destructores, los que causan muchos daños, y este fue un sismo normal pese a que la magnitud fue casi la misma del terremoto de 1999. Aunque sí libera energía, no es lo que estamos esperando”.



Por su parte, el coordinador del Observatorio Sísmico de la Universidad del Quindío, Juan Carlos Zorrilla, señaló que el sismo del pasado sábado podría hacer parte de la ‘predicción’ con base en probabilidades que lideró hace unos años el ingeniero Hugo Monsalve, director de ese mismo Observatorio.

“Se estableció una ventana del tiempo de 10 años con unas características muy aproximadas acerca de un sismo de subducción, el ingeniero Monsalve habló de un sismo con una profundidad de 120 kilómetros y con una magnitud aproximada de 7.2 grados en la escala de Richter, se corrió en cuatro años y fue menor a la magnitud, pero teniendo en cuenta que es de probabilidades, el evento del sábado pudo haber sido el que se ‘predijo’ en el estudio”.



Monsalve y su grupo de investigación de la Universidad del Quindío realizaron el estudio denominado ‘Potencial sísmico de la zona de subducción en el Quindío y Risaralda’ que referencia los sismos de los últimos 42 años. El ingeniero explicó que se tomó una ventana de tiempo, entre el 2005 y 2015, en la cual se analizó que “estos sismos de subducción (más profundos) son los que estamos esperando que se puedan llegar a presentar en la región”.



