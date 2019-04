El desafortunado récord del puente helicoidal de Calarcá, Quindío

Hasta los habitantes de calle tienen accidentes en el puente helicoidal de Calarcá, construido hace menos de un año y donde se inicia la vía La Línea, entre los departamentos de Quindío y Tolima.

Este puente calificado por algunos como un orgullo de la ingeniería en el departamento, pasará a la historia como una de las obras con mayor registro de accidentes. Según cifras de la Alcaldía de Calarcá, luego de ser inaugurado en julio de 2018, se han presentado más de 16 accidentes en este puente.



Los últimos dos se registraron en menos de 24 horas, uno en la mañana de este jueves y dejó como saldo un tractocamión volcado sobre las barandas de la estructura. El conductor resultó ileso. Por varias horas, el paso por la vía estuvo restringido.



Luego, en la madrugada de este viernes, un vehículo Chevrolet Swift rojo de placas de Neiva, Huila, cayó al vacío luego de transitar por el puente. Los tres ocupantes del carro resultaron heridos en este accidente y fueron trasladados al hospital La Misericordia de Calarcá. Uno de ellos presenta heridas de gravedad según informaron fuentes de la Alcaldía del municipio.



Pese a que la subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial de Calarcá ya ha oficiado al Instituto Nacional de Vías (Invías) para exponer este infortunado récord de accidentalidad, aún no hay una solución. “Estamos muy preocupados porque el último accidente dejó tres personas heridas, uno de gravedad, esperamos que con estos casos que son más de 16, el Invias tome ya medidas urgentes”, señaló la secretaria de Gobierno de Calarcá, Gladys Hernández.



No obstante, Hernández contó que tanto Invías como la Agencia Nacional de Seguridad Vial han explicado que “el puente está bien construido y que el sentido vial está correcto. Yo respeto mucho el concepto de ellos pero yo considero que sí tiene que haber un problema, sí tiene que estar pasando algo, La Línea tiene 21 kilómetros en descenso y eso la hace muy larga y compleja, y en ese puente los vehículos vienen con una fatiga obvia, es demasiado el uso del freno y aunque algunos saben cómo manejarla y usan la caja, de todas maneras los carros llegan a este punto con un desgaste”, manifestó.



La funcionaria propuso que Invías realice un nuevo estudio. “Yo he pensado en el cambio de sentido vial o no sé si los expertos piensen en una vía alterna de descanso o receso. Por ejemplo, en las vías de la costa Atlántica, cuando terminan las pendientes tienen una vía alterna donde los carros descansan en caso de que vengan sin frenos, puede ser algo parecido a eso. Necesitamos un estudio que nos ayude, que nos auxilie y que nos mitigue esta emergencia. Ya no sabemos qué más campañas ni qué operativos hacer y vemos que no hay resultados”, agregó Hernández.



Por su parte el presidente de la veeduría de las obras del túnel de La Línea y presidente de la Sociedad de Ingenieros del Quindío, Uriel Orjuela, señaló que “si uno lleva una velocidad de 100 ó 120 kilómetros por hora en un puente de estos, es lógico que la fuerza centrífuga lo saca, por eso se debe contar con la señalización correcta y una cultura vial”.



Hace un mes, un habitante de calle quedó atrapado en un orifico de la estructura del puente. Los organismos de socorro tardaron casi dos días en rescatar a este hombre, que ingresó por sus propios medios pero luego no pudo salir por sí solo.

Además, varios camiones que transportaban medicamentos, baldosas, alimentos, entre otros productos, se han volcado en este puente y las perdidas han sido millonarias.



Este puente ha sido noticia además porque el geólogo y docente Armando Espinosa señaló durante un foro de sismología que este puente catalogado como “la obra estrella de la región, la obra más importante de la doble calzada de La Línea está construida sobre la falla más importante de la región (la falla Silvia- Pijao) y de cual hace poco supimos de un desplazamiento de la falla en los últimos cinco mil años”.



Sin embargo, los expertos creen que la obra cuenta con disipadores o aisladores sísmicos que permiten mejorar la respuesta de la estructura ante un sismo.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO