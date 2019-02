Revocan detención domiciliaria de Miguel Rico, alcalde de Pitalito

El Juzgado Cuarto Penal de Neiva echó atrás la medida de detención domiciliaria que existía contra el alcalde de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón. Cabe recordar que el mandatario se encontraba asegurado de esa forma como medida preventiva luego de haber sido detenido en julio del año pasado tras ser señalado por la Fiscalia como uno de los determinadores del crimen del expersonero de Pitalito, Luis Gerardo Ochoa Sánchez, asesinado a tiros en su oficina el 6 de abril del 2017.

El mandatario recobró la libertad ya que la Fiscalía no logró sustentar o justificar los argumentos que había esgrimido para incriminarlo en el caso del homicidio. El Juzgado que revocó la detención domiciliaria dijo que los elementos probatorios no infieren razonablemente que el alcalde sea uno de los determinadores del homicidio agravado de Luis Gerardo Ochoa y coautor del delito de porte de armas.



El alcalde se defendió y afirmó que no tiene nada qué ver con este hecho.

Ochoa Sánchez como abogado llevaba un proceso por estafa relacionado con la adquisición de un lote para la construcción de una ciudadela para los fieles de una iglesia cristiana y se cree que los autores intelectuales habrían pagado la suma de 50 millones de pesos a quienes lo asesinaron.





Años atrás los seguidores de la iglesia cristiana detectaron anomalías en el proyecto de vivienda y por ello contactaron al ex personero para que adelantara un proceso por estafa ya que se sentían engañados con la compra del lote.



A la fecha, la Fiscalía ha logrado vincular a 12 personas (10 detenidas) con estos hechos. De ese total una sola persona ha sido condenada a 8 años y 10 meses de cárcel. Se trata de Eduardo Villanueva Murcia, quien aceptó haber servido de 'campanero' el día del crimen.



Otro de los acusados, quien se encuentran a la espera de la audiencia preparatoria de juicio, es Mauricio Murcia Orjuela, quien presuntamente disparó contra el ex personero y líder social de Pitalito.



