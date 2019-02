Autoridades confirman la muerte de dos policías en El Tambo, Nariño

Sobre el mediodía de este martes, tres hombres armados ingresaron a un restaurante ubicado en zona urbana de El Tambo, Nariño, y asesinaron a dos patrulleros de la Policías.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por la Policía, los patrulleros Álvaro Martín Marín y Juan Carlos Barreto Guzmán se encontraban en el local almorzando luego de haber terminado su turno cuando fueron atacados.

Repudiable asesinato de dos policías en El Tambo, Nariño.

Hablé con Alcalde y me confirma el hecho: un sicario entró al lugar donde estaban almorzando y asesinó a dos policías.

A las 4pm hay consejo de seguridad en el municipio.

Vuelve la guerra a territorios de paz, una infamia! — Camilo Romero (@CamiloRomero) 19 de febrero de 2019

Según Juan Pablo Barrera, alcalde de este municipio al occidente de Nariño, este hecho no tiene antecedentes en la zona. No obstante, autoridades no descartan que se trate de un 'plan pistola', por lo que activaron un dispositivo de seguridad.

Este jueves se espera llevar a cabo un concejo de seguridad para verificar la situación en la zona.

NACIÓN