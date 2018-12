Accidente de tránsito en la vía Bogotá-Melgar dejó 2 personas muertas

Un accidente de tránsito cuyas causas no han sido precisadas, con saldo de dos personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, se presentó anoche en el sitio conocido como Alto de Canecas, en la vía Bogotá-Melgar.

En el automóvil de placas MBM 645, viajaba el ex concejal y ex secretario de Gobierno de Ibagué, William Castro, y las víctimas de este percance son su hija Sara Castro Guzmán, 16 años, y su nuera, Ana María Romero Lozano.



El exconcejal y su esposa, Yaneth Guzmán, resultaron heridos y son atendidos en el hospital de Fusagasugá, donde se reponen satisfactoriamente.



Las autoridades de Policía atendieron el accidente y señalaron que el automóvil presentó volcamiento pero no se han establecido sus causas.



El gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, lamentó esta situación y dijo que "toda mi solidaridad y acompañamiento a mi amigo William Castro y su familia. Dios les de mucha fortaleza en este duro trance".



IBAGUÉ.