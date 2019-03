Pastor Alape dice que Gobierno quiere deslegitimar minga en el Cauca

Pastor Alape, integrante del partido Farc, desmintió los señalamientos que involucrarían a disidencias de esa exguerrilla en la movilización de indígenas en el Cauca, cuyos bloqueos en la vía Panamericana completan 16 días.

“El Ministro (Guillermo Botero) no siente vergüenza de ir a volver a repetir lo mismo que históricamente se ha repetido acá para poder deslegitimar el movimiento social, las luchas legales de los ciudadanos. Da vergüenza ver a este señor con tantos años y con semejante descaro de mentir y acusar a la gente que hay infiltraciones. Sí hay unas situaciones de violencia pero que tendremos que investigar a quien le sirven, y a quien le sirven es al gobierno y a funcionarios públicos que no tienen capacidad de entrar a solucionar los problemas como el Ministro de Defensa que no entra a buscar el dialogo sino tratar de hacer demagogia y política”, aseguró Pastor Alape.

También aseguró que la incertidumbre por las objeciones a la JEP pueden ser la causa de un posible aumento de las disidencias, “todos los fenómenos se dan por la incertidumbre y el miedo de la inseguridad jurídica. No exactamente ha crecido por exintegrantes de Farc, pero comienzan a reclutar y no todos han salido del proceso, más del 85 por ciento de la población que firmó las actas de reincorporación siguen en el proceso”, informó Alape.

Finalmente, aseguró que este Gobierno tiene paralizados algunos de los proyectos que están en los acuerdos, “no hemos visto que aparezca todavía un peso, el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos está parado, no hay plata, las mismas actividades de reincorporación están paralizadas, el Plan Nacional de Desarrollo no invirtió nada para la reincorporación, todo es una estrategia dirigida a poder mantener en primer lugar la violencia en la que medran algunos sectores políticos que se han amañado a vivir de la violencia y de igual manera esto va dirigido a mantener la impunidad, bajo el argumento de que la JEP es impunidad, lo que ellos temen es que los militares están diciendo que quieren hablar, entonces estás elites que se han mantenido en el poder tienen miedo”, agregó Pastor Alape.

Por su parte Andrés Felipe Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Reconciliación (ARN), aseguró que se han garantizado los desembolsos por 160 mil millones de pesos y más de 22 proyectos productivos a más de 1400 ex combatientes.





María Alejandra Rodríguez

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga@mariasrodriguez