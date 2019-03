Denuncian venta de locales en el Centro comercial del café, en Armenia

Vendedores que desde hace meses ocupan el Centro comercial del café, construido por la Alcaldía de Armenia para reubicar a decenas de comerciantes informales que invadían el centro de la ciudad, vienen denunciando que algunos de los locales que les asignaron están siendo subarrendados o vendidos a otras personas por parte de los primeros beneficiarios o incluso por concejales de la capital quindiana.

Olga Lucía Valencia, comerciante del sitio, aseguró que “los parqueaderos los arrendaron a particulares y a ex concejales. Nos piden pruebas pero la misma gente dice que los mandó el doctor tal a reclamar un local, no existen documentos, ni nada por escrito, pero ellos llegan al centro comercial a cobrar arriendo y todo. Por ejemplo, un señor aceptó un local, lo vendió y luego le dan otro local y se aparece en el centro comercial con un concejal”.

​

Julián Mauricio Jara, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (EDUA), encargada de administrar el centro comercial, señaló que aunque ha recibido varias denuncias de estos casos “cuando uno va donde el arrendador a preguntar la gente no pone las quejas, entonces se queda solo en especulaciones”.



Agregó que en los cuatro meses que lleva en la gerencia de la EDUA, “no hemos adjudicado un solo local a raíz de esto y porque aún no tenemos el cierre de la acción popular (que obligó a la Alcaldía a buscar una solución para los vendedores ambulantes), para hacer procesos transparentes. Cuando alguien vende un local de estos, hay que poner la denuncia en Fiscalía”, dijo Jara.



La personera de Armenia, Juliana Victoria Ríos señaló que trasladará las denuncias a la Procuraduría Regional del Quindío para que investigue los casos que señalan los comerciantes. “Nosotros no somos competentes para investigar a los concejales pero pedí copia de las denuncias para remitirlas a la Procuraduría.



La Personería de Armenia viene realizando seguimiento a las quejas de que "algunos comerciantes solamente utilizan los locales como bodegas pero salen a vender su mercancía en el centro y las denuncias de que otros venden los locales”.



El centro comercial se construyó para recuperar el espacio público del centro de la ciudad, como se lo ordenó a la Alcaldía un fallo del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Armenia en julio del 2013. La inversión inicial fue de 10.000 millones de pesos, sin embargo, se hizo una adición presupuestal y no se alcanzaron a terminar los locales.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO

ARMENIA