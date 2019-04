Denuncian exceso de jornada laboral en conductores de Metrolínea

“Se me acercó un usuario reportando que el operador que maneja un articulado no debería trabajar porque se está quedando dormido mientras maneja”. Este mensaje se escucha en un audio al que tuvo acceso EL TIEMPO y que se trataría de un reporte hecho a Metrolínea, en el que un usuario notó el estado en el que estaba un conductor y puso la queja para tratar de evitar alguna tragedia.

Lo que el usuario no sabe es que así como ese conductor del operador Metrocinco Plus, que tiene el contrato de concesión con Metrolínea, hay varios de ellos del mismo operador que están haciendo dos turnos en un mismo día, es decir, estarían trabajando casi 19 horas debido a que no hay personal suficiente para operar los articulados, padrones y alimentadores.



Dicha información fue corroborada con Juan Carlos Estrada Leiva, secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Transporte, y extrabajador de Movilizamos, al afirmar que no solo es cierto que los trabajadores se estén doblando en sus turnos, sino que ya se le ha hecho el requerimiento a Metrocinco y a Metrolínea y ninguno ha tomado cartas en el asunto.

“Los operadores no están contratando el personal suficiente y eso da a que otras personas, entre comillas, accedan a doblarse de turno. Y Metrolínea, teniendo todas las herramientas para evitar que esos trabajadores se doblen, hacerle llamado a los operadores y sancionarlos, no lo ha hecho”, dijo Estrada Leiva.



Prueba de esta situación es que en las planillas de despachos, en algunos casos, aparece el nombre del operador solo en la jornada de la mañana y en la tarde la casilla aparece vacía. Según Estrada Leiva, figura vacía porque no podría aparecer el mismo operador de la mañana en la tarde. El líder sindical agregó que si bien el directo responsable es Metrocinco, porque deben tener el personal suficiente para cumplir con la operación del Sistema según la flota disponible, Metrolínea y Tisa (operador de recaudo) tienen bajo su dirección el Centro de Control, es decir, conocen el despacho de los vehículos, quienes los operan “y es algo lógico que si ven a un operador trabajando en la mañana y en la tarde deberían entrar a bloquear de una vez eso, pero no lo hacen”.

La flota de Metrocinco Plus, según Estrada Leiva, es de 140 vehículos pero están operando unos 90, para los cuales se deberían tener por lo menos 400 conductores y actualmente hay nos 250, razón por la que algunos se doblan en turnos hasta de casi 19 horas, si se tiene en cuenta que la operación del Sistema arranca a las 4:30 a.m. (pero los conductores deben levantarse por lo menos una hora antes) y va en algunas rutas hasta las 11:00 p. m. entre semana.



Las consecuencias de esta situación podrían ser fatales porque al exceder el tiempo de la jornada los conductores se sienten fatigados por una labor monótona y estresante, lo que podría generar microsueños que derivarían en accidentes.

En cuanto a la afectación al usuario, según Estrada Leiva, al tratarse de un servicio público esencial en el que están en riesgo todos los actores de la vía y por ende quienes usan el servicio, “por un microsueño el conductor podría omitir un semáforo, atropellar a alguien o estrellarse”.



Y como si fuera poco, esta situación se viene registrando desde octubre del año 2018, agudizándose este año y con conocimiento de Metrolínea, porque “nosotros hemos enviado varias cartas a la empresa denunciando esto y no ha pasado nada”, dijo el líder sindical del transporte.

¿Qué dice Metrolínea?

Julián Arenas, director de Operaciones de Metrolínea, indicó que ya se está actuando sobre el asunto y se está a la espera de una respuesta de Metrocinco.

“Nosotros ya le solicitamos a Metrocinco un informe sobre el por qué se está presentando esta situación, cómo está el tema de la contratación y los procesos de selección del personal”, indicó Arenas.



El funcionario agregó que también hay un componente complejo y es la vinculación laboral, porque mucha gente tiene que trabajar pero no todo el mundo está en las condiciones físicas para hacerlo y esto puede ocasionar algún tipo de problemas. “Como ellos (Metrocinco) están certificados y tienen que cumplir unos procedimientos en la vinculación, estamos esperando su informe”, acotó Arenas.



LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

EL TIEMPO Bucaramanga