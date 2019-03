Imputados por arrasar 30 hectáreas de bosque nativo en La Macarena

Un juez de Vista Hermosa (Meta) dictó medida no privativa de la libertad contra siete colombianos y cuatro venezolanos capturados en flagrancia que arrasaron 30 hectáreas de bosque nativo en el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEN).

La captura se produjo tras la información reportada a la corporación ambiental Cormacarena el pasado lunes hacia las 3:00 de la tarde, en la que señalaban que se estaba haciendo una afectación a los recursos naturales en la vereda El Palmar - Los Alpes de Vista Hermosa (Meta), contó el coordinador de la regional Ariari de Cormacarena, Juan Pablo Benavides Peña.



Esa denuncia llevó a Cormacarena a convocar a la Fiscalía, el Ejército y el CTI para hacer el operativo un día después. El martes en la madrugada se reunieron en la sede del batallón del Ejército en Vista Hermosa donde definieron el personal que iba a participar y la forma en que se iba a adelantar el operativo.



Los funcionarios y el personal uniformado llegaron hacia el mediodía del martes al lugar y encontraron once personas y un menor de edad que efectivamente estaban haciendo afectaciones ambientales.



Allí incautaron un buldócer, cuatro motosierras, ocho metros cúbicos de madera y una caneca de 55 galones con aceite para motor, informó el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval.



El funcionario de Cormacrena explicó que con el buldócer se había afectado un área de 63 hectáreas y había deforestado más de 30 hectáreas, en un sector de ronda de fuente hídrica que estaba en un muy buena estado de conservación, es decir un bosque primario.



Allí, los once capturados quedaron a cargo de la Fiscalía, así como la maquinaria y los insumos incautados, mientras el menor de edad fue remitido a un centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



Ante el juez de Vista Hermosa, la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de daño a los recursos naturales e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales contra los colombianos Lino Pastor Chica, Neyder Rodríguez Suazilandia, Jorge Emito López Gómez, Germán García, Heineken Torres Aya, Norberro López Cristancho y Ricardo Ramírez Rojas.



Así como contra los venezolanos Yosmer Enrique Abreu Meza, Joel Alfredo González Villanueva, Carlos José Carrizales Gómez y Josep González Villanueva. Ninguno de los imputados aceptó los cargos.



El Juzgado ordenó medida no privativa de la libertad con presentación periódica ante las autoridades que lo requieran a los once imputados, prohibición de concurrir a determinados lugares y obligación de observar buena conducta individual, familiar y social.



Los investigadores, así mismo, están tras la pista de una persona de origen costeño, que sería la propiedad del predio de 63 hectáreas, dónde adelantaban las labores de tala y deforestación producida por posibles quemas, afectando los nichos de fauna silvestre, el corredor ecológico de los animalitos que vivían en el área y las fuentes hídricas del sector.



Esta es una zona de producción de la AMEN que posee ecosistemas naturales calificados como estratégicos que hace parte de un áreas especialmente protegidas, aseguró el funcionario de Cormacarena Benavides Peña



Así mismo, llamó la atención de la falta de sentido común de las personas que estaban haciendo el daño ambiental en el AMEN “donde cohabitamos con varios ecosistemas que son de vital importancia para nosotros como Nación y para el mundo”.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1