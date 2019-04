Decomisan 270 kilos de pescado no apto para consumo en Villavicencio

Más 270 kilos de pescado no apto para el consumo humano decomisó la Secretaría de Salud de Villavicencio en operativos de vigilancia y control a diferentes establecimientos comerciales de Villavicencio.

El director de Salud Ambienta, Jaime Alejandro Daza, informó que en desarrollo de operativos de control de alimentos decomisaron 120 kilos de pescado y 160 kilos de pescado seco que no tenían las condiciones sanitarias para expenderlos en establecimientos ubicados en los barrios La Florida, Montecarlo Alto, San Jorge, Popular, Dos Mil y La Reliquia.



Daza indicó que en algunos establecimientos encontraron el pescado colgado al aire libre, donde el alimento se expone a diferentes factores de contaminación ambiental.



Por ello recomendó a los ciudadanos, que incrementan el consumo durante la Semana Santa, comprarlo en lugares seguros donde haya buenas prácticas de manipulación de alimentos, conservando siempre la cadena de frío.



“Cuando vayan a comprar pescado seco observen que el pescado sea natural, que no esté tinturado o maquillado y que no esté expuesto en el ambiente, porque ese pescado puede estar contaminado con CO2, contener moscas con huevos y larvas”, sostuvo Daza.



El funcionario explicó que el pescado fresco, al levantarle la agalla debe conservar un color rojo intenso, que los ojos no estén hundidos ni arrugados, que las aletas se sientan frescas y tenga un olor no tan intenso ni nauseabundo.



Villavicencio