La minga del Cauca continúa, ¿qué sigue y a qué acuerdos se llegaron?

Ante un encuentro que nunca se concretó entre el presidente de la República, Iván Duque, y las comunidades indígenas el martes en Caldono, Cauca, luego de 27 días de bloqueos que generaron desabastecimiento en el suroccidente colombiano, la lideresa indígena Aida Quilcué considera que la minga no se ha terminado.

Quilcué, una de las principales cabezas del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y a quien hace un año el Ministerio de Defensa le pidió perdón por la muerte de su esposo José Eduin Legarda el 16 de diciembre de 2008 en un retén militar, dice que existe una campaña para que los indígenas sean vistos como delincuentes.



¿Cuál es la reflexión que les ha dejado el incidente con el Presidente?



Primero que es un señalamiento a la minga frente a que hay un problema de inseguridad. Estábamos a 200 metros y si pudo llegar a 200 metros, podía haber llegado a la minga, porque si era en Caldono el acto terrorista como ellos lo llamaban, pues entonces la inseguridad era en todo el municipio. Segundo, nosotros lo esperamos, cumplimos la palabra y bueno necesitábamos abordar los puntos estructurales, no se dio pero habrá otro momento porque no va a ser la única minga.

¿El Presidente si estaba en riesgo como dijo?



Yo no puedo afirmar si estaba en riesgo, lo cierto fue que estuvo en Caldono, estuvo muy cerca y no fue, porque para haberle pasado algo le pudo haber pasado ahí donde estaba también.



En caso de que estuviera en riesgo, ¿de qué manera ustedes le podían garantizar que nada malo le iba a pasar?



Pues él tiene la seguridad, yo pienso que la seguridad del Estado es más grande que la nuestra y, sin embargo, nosotros nos hemos podido dar seguridad en nuestros territorios porque no hemos tenido garantías. Entonces yo pienso que estamos mal en Colombia porque si no hay una seguridad que le garantice al Presidente, la cosa es grave.

¿Qué posición tienes ustedes con respecto a los señalamientos por parte del Gobierno de infiltración y narcotráfico dentro de la minga?



Eso lo han dicho siempre. Lo dijeron desde el principio y así trataron la minga. Nosotros estamos tranquilos porque yo que les hago el control donde fueron detenidos varios de los militares que se infiltraron en la minga con armas y que fueron entregados a organismos de derechos humanos, eso significa que también en ese marco del control cogieron marihuana, cogieron otro tipo de situaciones con otros personajes y todos esos elementos fueron quemados, fueron intervenidos, por decir algo la marihuana fue destruida. Entonces no nos pueden venir a decir que ahora nosotros somos los delincuentes, yo creo que esa es una forma de estigmatizarnos y eso no lo vamos a permitir bajo ningún motivo.

Con respecto a los acuerdos, ¿qué cosas se lograron y qué cosas faltaron?



En términos reivindicativos se lograron unos acuerdos que no eran los esperados, pero pienso que hubo un primer paso, lo único que se no se logró fue el debate estructural y político. El debate estructural tenía que ver con los temas de fracking, el tema de la explotación de los recursos naturales, las leyes donde se ponen en riesgo los derechos conquistados por los pueblos indígenas y sociales, yo creo que había varios puntos y diría que esos fueron los que no se lograron.



¿Qué viene ahora con la minga?



Como dijo la Consejería del Cric, evaluaremos el espacio, pero como se ratificó el martes la minga continúa y seguirá creciendo porque son muchos los temas que

merecen abordarse no solamente como indígenas sino en el marco del país.

Movilización el 25 de abril

Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y vocero de la protesta, dijo que los indígenas continuarán su lucha y aseguró que se declaraban en “asamblea permanente” para evaluar lo que ha pasado, y, según él, “para volver a empezar la movilización”, la cual sería a partir del 25 de abril, cuando está programado un paro nacional.



“La gente puede pasar el viacrucis de Semana Santa tranquilamente, pero no podemos garantizar que no se bloquee de nuevo la vía, pues en el marco de la asamblea permanente se podrían tomar decisiones”, afirmó el vocero la Onic. En el mismo sentido se refirió el Cric, que en un comunicado señaló: “La minga del suroccidente continúa y se fortalece cada vez más desde distintos puntos del territorio. Nos vincularemos a la minga nacional”.



POPAYÁN